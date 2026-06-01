Gran Turismo 7 : une sélection exclusivement sportive pour la mise à jour 1.70 de juin 2026

La mise à jour 1.70 de GT7 dans les grandes lignes





Cette année, Polyphony Digital a déjà délivré trois mises à jour gratuites pour Gran Turismo 7, la 1.67 en janvier, la 1.68 en mars et enfin la 1.69 en avril, avec des choix de véhicules parfois surprenants. La prochaine est prévue le 11 juin à 8h00, comme révélé lors du Gran Turismo World Series 2026 à Milan il y a déjà quelques jours. C'est là que la bande-annonce montrant les cinq nouvelles voitures du moment a été diffusée, avec quatre prototypes de course et un modèle dédié à la sécurité sur les pistes. Bien entendu, les autres nouveautés habituelles devraient également suivre et seront détaillées prochainement.

Introduction des nouvelles voitures





Pour le moment, il faudra simplement se contenter d'avoir les noms de ces bolides dédiés à la course qui vont être ajoutés, sans plus de détails.

Porsche 963 LMDh

BMW M Hybrid V8 LMDh

Ferrari 499P LMH

Peugeot 9X8 LMH

Porsche 911/992 Turbo S Safety Car

Dans le cadre des Days of Play, Gran Turismo 7 est actuellement disponible à partir de 29,99 € à la Fnac et sur Amazon.