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Gran Turismo 7 vignette 01 06 2026

Gran Turismo 7 : une sélection exclusivement sportive pour la mise à jour 1.70 de juin 2026

par
Source: PlayStation et Polyphony Digital

De belles hypercars et une voiture de sécurité sont au programme des prochains ajouts de GT7, chaud devant.

La mise à jour 1.70 de GT7 dans les grandes lignes

Cette année, Polyphony Digital a déjà délivré trois mises à jour gratuites pour Gran Turismo 7, la 1.67 en janvier, la 1.68 en mars et enfin la 1.69 en avril, avec des choix de véhicules parfois surprenants. La prochaine est prévue le 11 juin à 8h00, comme révélé lors du Gran Turismo World Series 2026 à Milan il y a déjà quelques jours. C'est là que la bande-annonce montrant les cinq nouvelles voitures du moment a été diffusée, avec quatre prototypes de course et un modèle dédié à la sécurité sur les pistes. Bien entendu, les autres nouveautés habituelles devraient également suivre et seront détaillées prochainement.

Introduction des nouvelles voitures

Pour le moment, il faudra simplement se contenter d'avoir les noms de ces bolides dédiés à la course qui vont être ajoutés, sans plus de détails.

  • Porsche 963 LMDh
  • BMW M Hybrid V8 LMDh
  • Ferrari 499P LMH
  • Peugeot 9X8 LMH
  • Porsche 911/992 Turbo S Safety Car

Dans le cadre des Days of Play, Gran Turismo 7 est actuellement disponible à partir de 29,99 € à la Fnac et sur Amazon.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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