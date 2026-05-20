Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok lance ses précommandes, agrandit son roster et s'attaque au Monde dans sa 2e bande-annonce

Alors que Granblue Fantasy s'est offert une version Steam en dehors du Japon début mars, qui n'a hélas aucun intérêt pour les joueurs préexistants puisqu'il n'y a pas la possibilité d'y lier son compte, c'est la déclinaison Action-RPG de la licence qui est sous les feux des projecteurs auprès d'un public bien plus large. En effet, nous apprenions en février que Cygames va donner une deuxième vie à Granblue Fantasy: Relink au travers d'une version améliorée Endless Ragnarok fort prometteuse, développée suite aux retours positifs des joueurs. Depuis, une bêta fermée a eu lieu en mars, puis un week-end ouvert à tous s'est déroulé fin avril, permettant de découvrir une partie des nouveautés.

Un roster qui continue de s'agrandir





En plus de Beatrix et Eustace qui vont venir gonfler les rangs de l'Organisation (Society) aux côtés de Zeta et Vaseraga, nous avions appris que nous pourrions également incarner certains antagonistes de l'aventure, à savoir la Harvin Maglielle qui manipule notamment plusieurs armes Superlative (Caduceus, Freikugel, Mjolnir et Gae Bulg) en plus de son déluge d'épées et le Draph Gallanza maniant sa gigantesque lance. Cela aurait très bien pu s'arrêter là, mais Cygames a dévoilé ces derniers jours deux autres ajouts fort réjouissants pour les fans du jeu mobile, introduisant ainsi deux nouveaux groupes de personnages au travers de ces représentantes de charme.

Bande-annonce en japonais

Za Warudo





La deuxième bande-annonce de l'extension est ainsi quasi entièrement dédiée à l'introduction de l'une des Evokers et de la confrontation face à un boss déjà bien connu de la communauté. La charmante Fraux (Azumi Asakura en japonais / Kelly Baskin en anglais) va donc représenter cet autre groupe fort apprécié, déjà présent dans GBVSR par l'intermédiaire de Nier. Nous aurons visiblement droit à une reprise de certains évènements dépeints dans Arcarum, dont sa rencontre avec l'équipage, les mensonges en moins avant d'en faire notre alliée. Elle pourra bien entendu faire appel à The Devil pour enflammer le champ de bataille, comme en témoigne un premier aperçu de son gameplay.

Pour accompagner son arrivée, un boss inédit nous mettra au défi, qui avait été teasé sous sa forme sphérique dans le premier trailer. Non, ce n'est pas Pepsi Man, mais Le Monde (The World), une Créature originelle (Primal Beast) qui souhaite justement créer son propre monde et anéantir les cieux en s'aidant des Arcarums à qui il a donné vie, doublé en japonais par Atsushi Ono et Kellen Goff en anglais. L'arène dans laquelle il se trouve rappelle légèrement les teintes de Replicard Sandbox, mais espérons qu'il n'y ait pas besoin de farmer des Ideans, Veritas ou autre Verum Proofs pour améliorer l'équipement de Fraux... La chanson New World Order de Tsutomu Narita, l'un des compositeurs attitrés de la licence, fera elle aussi partie de ce fan service. Quant aux compétences de cet ennemi aux multiples formes, il semble que cette version puisse faire appel aux techniques des Arcarums, ici matérialisées par leurs cartes, dont le Yin Yang de Temperance.

Si nous ne la voyons pas en action, Fediel (Asami Tano en japonais / Savy Des-Etages en anglais) sera également jouable, elle qui fait partie des Six dragons et représente les Ténèbres, ayant adopté l'apparence d'une très grande Draph pour sa forme mortelle. Ses paroles suggèrent qu'il faudra l'affronter, soit une journée tout ce qu'il y a de plus normale dans le quotidien d'un joueur de gbf.

Bande-annonce en anglais

Au passage, tous les autres personnages jouables ont eu droit à leur propre vidéo de gameplay, à retrouver en pages suivantes, aussi bien dans la langue de Mishima que celle de Shakespeare. Notez que Ghandagoza est le seul à ne pas prononcer le nom de l'extension, puisque son seiyū Kiyoyuki Yanada nous a malheureusement quittés en 2022. Le total est désormais de 29 (en prenant en compte les deux protagonistes identiques en termes de gameplay), laissant espérer qu'au moins une dernière surprise nous attend pour arrondir le tout.

Tout savoir sur les invocations





Cela aurait pu s'arrêter là, mais une autre vidéo a été partagée, servant dans un premier temps à faire le point sur les invocations. Comme sur mobile, elles prendront bien des formes, allant d'un chat à un énorme mecha lourdement armé, en passant évidemment par les Créatures originelles. Il sera même possible d'en contrôler certaines. Mais le clou du spectacle, c'est que Lucilius (Takahiro Sakurai en japonais / Sean Chiplock en anglais) en fera partie ! Oui, cet Astral qui n'a aucun égal et avait été ajouté comme boss va en quelque sorte devenir jouable de cette manière, soit un rêve pour de nombreux fans. En revanche, Rolan (Hiroshi Kamiya en japonais / Sean Chiplock en anglais) va également subir ce traitement, alors que pas mal de joueurs auraient préféré qu'il soit un personnage du roster à part entière.

En coop, les coéquipiers en auront seulement une pour leur propre usage, tandis que l'hôte de la partie disposera du reste. En revanche, la jauge d'invocation sera partagée, il faudra donc bien se coordonner. Toutefois, n'espérez pas en profiter dès le début de l'aventure, il faudra avoir terminé le jeu, progressé dans Endless Ragnarok et débloqué les quêtes de niveau Chaos avant d'y accéder.

À cela s'ajoutera un nouveau type de Burst Chain nommé tout simplement Primal Burst, avec Lyria invoquant une Créature originelle une fois que les quatre membres de l'équipe ont utilisé leurs Arts Célestes, le déclenchant à la place de l'habituel Full Burst.

Un mode pour les plus téméraires





L'autre moitié de cette présentation se concentre sur le Néant Chaotique (Conflux), le nouveau mode solo rogue-like qui proposera des zones au contenu aléatoire, avec le choix de buffs sous la forme d'Auras entre chacune et un boss à défaire pour compléter une run, récompensant allégrement en matériaux. C'est certes du classique pour les amateurs du genre, mais une première pour la licence sous une telle forme en attendant Evoking Solomonis. Pour accéder à ce labyrinthe interdimensionnel, il faudra emprunter des portails situés à Séminaria et au Temple de Tredame une fois le Chapitre 6 terminé. De plus, des niveaux spéciaux proposeront par exemple la fameuse roulette, des ennemis rares, des coffres au trésor, etc. Deux monnaies additionnelles seront propres à cette activité, les points Néant Chaotique (Conflux Points) et Arcane du Domaine (Resonance Points), à utiliser pour débloquer des améliorations ne s'activant que là. Espérons qu'une belle récompense finale soit au programme.

Une intro revisitée





Enfin, une nouvelle introduction a été dévoilée, retraçant les évènements qui surviennent au début du jeu mobile avec les principaux membres de l'équipage d'alors, de quoi rendre nostalgique. Le fait de pouvoir incarner Gran et Djeeta selon notre bon vouloir se traduit ici par une mise en scène ne montrant jamais clairement le protagoniste sur les illustrations utilisées, laissant cela à la scène en 3D qui suit, déjà connue si vous avez lancé une partie du jeu de base.

Vidéo en japonais

Vidéo en anglais

Les précommandes sont ouvertes





Pour rappel, Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok sortira le 9 juillet 2026 sur PS5, PS4, Switch 2 et PC (Steam). Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des offres :

Bonus de précommande Pour les éditions Standard et Spéciale - Set de sceaux Pugnacité III et Auto-réanimation III.



Pour le kit de mise à niveau - Set de sceaux Dégâts supplémentaires V et Faveur guerrière. Kit de mise à niveau Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Vers l'édition Standard - 29,99 €

Vers l'édition Spéciale - 54,99 € Édition Standard - 59,99 € Granblue Fantasy: Relink.

Kit de mise à niveau Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok. Édition Spéciale - 79,99 € Contenu de l'édition Standard.

Pack spécial Endless Ragnarok - Inclut les couleurs spéciales pour le personnage principal, Id et Sandalphon, ainsi que des objets utiles pour déverrouiller Seofon, Tweyen et Sandalphon :

Pack de couleurs Concept Art - Personnage principal (Gran/Djeeta), Id et Sandalphon ;



Splendeur azurée x 5 ;



Fleur blanche de Canaan x 3 ;



Essence d'arme suprême x 6.

Collection DLC - Inclut le pack d'accélération regroupant les contenus téléchargeables déjà disponibles pour Granblue Fantasy: Relink, 5 packs de couleurs et 3 ensembles d'émotes :

Pack d'accélération :



Arme : Fausse épée de l'apocalypse ;





Cristal éclatant x 30 ;





500 MSP ;





Cristal de bravoure (P) x 50 ;



Packs de couleurs 1 à 5 ;



Ensembles d'extension d'émotes Discussion, Musculation et Sac à surprises.

Actuellement, Granblue Fantasy: Relink est vendu 37,19 € chez Gamesplanet sur PC.