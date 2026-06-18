Grand Theft Auto V : Rockstar offre les versions PS5 et Xbox Series à une partie de ses joueurs avant le prochain braquage de GTA Online

Une incitation à passer à la génération actuelle





Dans cinq mois, nous pourrons enfin découvrir manette en mains Grand Theft Auto VI si les plans de Rockstar Games ne changent pas au dernier moment. En attendant une nouvelle bande-annonce, le trailer 2 ayant déjà plus d'un an, et que la machine marketing se mette en marche, le studio a remis GTA V sur le devant de la scène ce mercredi avec plusieurs annonces qui font plaisir.

Pour commencer, les joueurs n'ayant pas encore craqué pour la version la plus moderne du jeu sur PS5 ou Xbox Series X|S vont pouvoir en profiter sans payer, du moins sous certaines conditions. Lancées début 2022, elles avaient alors bénéficié pendant un temps de remises, que ce soit pour le jeu complet ou simplement GTA Online achetable en standalone. Depuis, il fallait payer plein pot, sans possibilité de mise à niveau payante pour les possesseurs du titre sur PS4 ou Xbox One. Autant dire que les joueurs de 2013 qui étaient déjà repassés à la caisse n'avaient pas forcément envie de payer une troisième fois malgré les améliorations. Eh bien, à partir de ce jeudi 18 juin 2026, Rockstar va offrir la mise à niveau de Grand Theft Auto V aux possesseurs d'une copie physique ou dématérialisée sur PS4, tandis que seul un exemplaire numérique sur Xbox One fera l'affaire.

Nous pouvons éventuellement y voir là une manière pour Rockstar de pousser certains joueurs à passer sur la génération actuelle de consoles en prévision de l'arrivée de GTA VI tout en leur permettant de continuer de profiter de GTA Online d'ici là. Avec les tarifs actuels de ces plateformes, tout est bon à prendre pour faire diminuer la facture.

Un nouveau casse se prépare !





Mais ce n'est pas tout, car cette annonce a été effectuée en parallèle de celle du prochain gros contenu de GTA Online, un braquage baptisé en anglais The Kortz Center Heist, qui sera disponible en juillet. Il faudra au préalable posséder le studio d'art dans la liste de nos propriétés et se renseigner sur le complexe avant de pouvoir y dérober les biens qu'il contient. L'infiltration puis l'exfiltration des œuvres prestigieuses de cette galerie se feront en plusieurs étapes.

En amont du lancement, divers évènements in-game seront proposés en guise de préparatifs, avec des GTA$ en bonus, des remises et autres opportunités comme l'obtention de trésors via le programme de collectionneurs de beaux-arts. Les membres GTA+ bénéficieront quant à eux d'une réduction de 2 millions de GTA$ sur l'une des propriétés de Prix Luxury Real Estate. Et évidemment, Rockstar en profitera pour offrir 40 % de GTA$ en bonus via les Shark Cards.

Et si vous n'avez pas de copie de GTA V sur la précédente génération, la version PS5 est vendue à seulement 16,99 € chez Cdiscount.