Grand Theft Auto VI : la « meilleure expérience » sera sur PS5, quelques points techniques évoqués

Grand Theft Auto VI sera meilleur sur PS5 ?





Depuis ce midi, GTA VI est de toutes les discussions maintenant que nous connaissons ses éditions et leurs prix, tous les détails et de nombreux visuels étant à retrouver dans notre article dédié. En dehors de toutes les discussions entourant ses formats de distribution qui empêcheront totalement le marché de l'occasion et la revente, c'est sur le PlayStation Blog que notre attention se porte à présent, car quelques déclarations y ont été effectuées.

Le partenariat entre Rockstar Games et Sony Interactive Entertainment vise ainsi à faire de la PS5 « la meilleure plateforme pour jouer à Grand Theft Auto VI », rien que ça. Cela s'accompagne par un nouveau logo que nous apercevons dans la vidéo d'annonce de la jaquette dans sa version PlayStation, un petit « Plays best on PS5 » qui risque d'entraîner pas mal de débats sur la Toile. Si encore cela avait concerné la PS5 Pro, il n'y aurait pas eu de débat compte tenu de la fiche technique de la console, mais ce n'est même pas le cas.

Des promesses techniques assez classiques





Concrètement, les seuls arguments avancés sont encore et toujours les mêmes, à savoir l'immersion améliorée grâce aux fonctionnalités de la DualSense, l'audio 3D et le SSD. Sauf mauvaise surprise, l'expérience de jeu pour les possesseurs d'une Xbox Series X ne devrait donc pas être inférieure. Et puisqu'une version PC est inévitable à l'avenir, ce slogan risque bien d'être moqué, voire devenir faux. Bref, ce n'est que du marketing.

Pour autant, la mention de temps de chargement quasi instantanés pour ce monde ouvert qui promet d'être gigantesque a de quoi rendre curieux compte tenu des graphismes ultra poussés qui nous ont été présentés jusqu'à présent, surtout pour les inévitables déplacements rapides à l'autre bout de la carte.

Depuis que Grand Theft Auto est sorti pour la première fois sur la PlayStation originale en 1997, la franchise a défini des générations de jeu. Nous savons que les joueurs ont hâte de mettre la main sur Grand Theft Auto VI, qui se déroule dans l'État de Leonida, où se trouvent notamment les rues baignées par les néons de Vice City, dans la plus grande évolution de la franchise à ce jour. Grâce au partenariat étroit entre Sony Interactive Entertainment et Rockstar Games, la PS5 sera la meilleure plateforme pour jouer à Grand Theft Auto VI, tirant notamment parti des fonctionnalités immersives de la PS5 pour proposer une expérience solo poignante lorsque le jeu sortira le 19 novembre. La PS5 vous plonge au cœur de l'univers du jeu avec la manette sans fil DualSense, réagissant à vos actions et plaçant les bruits et sensations de l'histoire de Jason et Lucia directement dans la paume de vos mains. Les retours haptiques de la manette offrent des vibrations réactives, tandis que ses gâchettes adaptatives proposent une résistance dynamique. Le haut-parleur intégré à la manette ajoute une nouvelle dimension aux moments et interactions clés du jeu, avec des effets sonores améliorés par les retours haptiques. Grâce au Tempest 3D AudioTech, vous pouvez vous entourer du paysage sonore distinct de Leonida. Que ce soit dans les rues de Vice City ou lors des évènements se déroulant à travers l'État, le positionnement audio hautement précis améliore votre perception, aidant à donner vie à ce monde comme jamais auparavant. Grand Theft Auto VI tire également profit de la vitesse du SSD de la PS5, vous permettant de profiter du vaste monde de Leonida avec des temps de chargement quasi instantanés.

Il faudra attendre le 19 novembre prochain et les premiers comparatifs techniques pour savoir si Grand Theft Auto VI est véritablement le meilleur sur PS5.