Grand Theft Auto VI sera vendu à prix normal, mais Rockstar donne le coup de grâce au format physique, une édition Ultime dévoilée

Le physique, c'est terminé pour GTA...





La semaine dernière, Rockstar Games annonçait la date d'ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI en dévoilant la jaquette du jeu évènement, toujours attendu le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Elles auront donc lieu ce jeudi 25 juin, et ce dès minuit localement. En effet, c'est ce midi que la firme a présenté les éditions qu'il sera possible de se procurer et les bonus associés, ainsi que les modalités d'achat.

Il y aura clairement des déçus, car le studio annonce directement la couleur et, même si Strauss Zelnick n'a pas vraiment menti, la déclinaison physique ne sera qu'un code de téléchargement dans la boîte, dont les données pourront être préchargées dès le 12 novembre, de quoi être prêt le jour J. Il en ira de même pour les achats numériques. Autre précision, il est bien fait mention que GTA VI est une expérience solo, aucune trace du successeur de GTA Online n'étant présente pour le moment dans les informations communiquées.

Une grosse édition et un beau bonus, rien de plus





En plus de l'obligatoire édition Standard, Grand Theft Auto VI sera uniquement décliné au travers d'une édition Ultime proposant de bien beaux contenus in-game qui nous donnent un nouvel aperçu de ce qui nous attend dans l'État de Leonida. Et c'est tout, pas de gros collector physique pour satisfaire les collectionneurs, il y a vraiment de quoi être étonné, puisque les fans auraient clairement répondu présents. Au moins, cela évitera que les scalpers se jettent dessus et ruinent la hype. Enfin, en guise de bonus de précommande, tout achat effectué avant le 20 novembre sera accompagné d'un pack Vintage Vice City rappelant le jeu de l'époque, qui sera aussi inclus dans la version « physique ».

À quel prix est vendu GTA VI ?





LA question qui hante Internet depuis plus d'un an maintenant, c'est bien la somme qu'il va falloir dépenser pour se procurer le jeu. Nous avons enfin la réponse et elle fait relativement plaisir. Les standards actuels de l'industrie vidéoludique ne vont pas être dépassés puisque le prix d'entrée pour jouer à Grand Theft Auto VI sera de 79,99 €, l'édition Ultime étant elle affichée à 99,99 €. Il est évidemment encore trop tôt pour le dire, mais Rockstar et Take-Two Interactive pourraient donc donner une leçon à tout le secteur si la qualité générale est bien là, puisqu'il souvent répété sur les réseaux que pas mal de projets affichés aux mêmes tarifs ne valent pas ces sommes.

Le détail de l'édition Ultime et du pack Vintage Vice City





En plus de nombreux visuels disponibles en pages suivantes, vous trouverez donc ci-dessous tout ce qu'il faut savoir sur le contenu proposé :

Bonus de précommande - Pack Vintage Vice City Retournez à l'époque où les néons brillaient de mille feux grâce au pack Vintage Vice City, qui comprend l'intemporelle berline bicolore Vapid Stanier de 1955 et le garage de Shore Court près de la célèbre Ocean Beach, des tenues et des coiffures décadentes pour Jason et Lucia, ainsi qu'un motif d'arme emblématique qui fait écho à la démesure d'antan. Le pack Vintage Vice City comprend : Vapid Stanier (1955) et garage de Shore Court - Parcourez Shore Drive au volant de la légendaire Vapid Stanier de 1955, un classique de Vice City conçu pour être admiré, puis stationnez-la dans un nouveau garage privé, à deux pas du sable étincelant d'Ocean Beach. Comme pour tous les garages privés de Leonida, vous disposerez d'un casier d'armes pour personnaliser votre arsenal en toute occasion, ainsi que d'un endroit sécurisé où déposer les biens volés destinés à un receleur.

- Parcourez Shore Drive au volant de la légendaire Vapid Stanier de 1955, un classique de Vice City conçu pour être admiré, puis stationnez-la dans un nouveau garage privé, à deux pas du sable étincelant d'Ocean Beach. Comme pour tous les garages privés de Leonida, vous disposerez d'un casier d'armes pour personnaliser votre arsenal en toute occasion, ainsi que d'un endroit sécurisé où déposer les biens volés destinés à un receleur. Tenues et coiffures - Optez pour l'excès avec deux tenues chic de Vice City pour Jason et Lucia :

- Optez pour l'excès avec deux tenues chic de Vice City pour Jason et Lucia : Jason - Un costume en lin au chic naturel et aux couleurs pastel vintage, mis en valeur par une coupe typique de la décennie de la décadence ;



Lucia - Le monde vous appartiendra grâce à cette mini-robe à paillettes rouges et des cheveux bouclés.

Motif d'arme exclusif - Incarnez Tommy Vercetti, le baron de la drogue originel de Vice City, avec sa chemise à palmiers emblématique, grâce à un motif tropical à appliquer sur la plupart de vos armes. Tous les articles seront disponibles pour Jason et Lucia à mesure que leur histoire progresse.

Bonus de précommande numérique : mois gratuit de GTA+ Découvrez dès maintenant GTA Online, le blockbuster bourré d'action, et profitez pleinement de son univers en constante évolution. Précommandez n'importe quelle édition de Grand Theft Auto VI sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store et bénéficiez d'un mois gratuit de GTA+, qui comprend un dépôt mensuel de 500 000 GTA$ sur le compte bancaire de votre personnage dans GTA Online, l'accès à des paquets de dollars Shark spéciaux qui octroient 15 % de GTA$ supplémentaires, à des véhicules gratuits ou à prix réduit dans GTA Online, à une sélection régulièrement renouvelée de jeux Rockstar Games classiques et d'autres titres dans la bibliothèque de jeux GTA+, et bien plus encore. Un mois gratuit de GTA+ sera disponible et utilisable aussitôt la précommande effectuée et devra être activé avant la date d'expiration. Après le mois gratuit, l'abonnement se renouvellera automatiquement chaque mois au tarif en vigueur jusqu'à résiliation. Abonnement résiliable à tout moment. Une seule activation par compte de plateforme. Grand Theft Auto VI - Édition Ultime - 99,99 € Bienvenue en Leonida, l'État où tout est permis. Profitez pleinement de tout ce que cet immense univers peut vous offrir grâce à Grand Theft Auto VI : édition Ultime, une collection exclusive de véhicules, d'armes et de tenues premium, ainsi que de l'action, liés à tous les aspects de l'histoire de Jason et Lucia. Vapid Dominator Buggy (1967) et garage de Paradise - Un monstre du Mud Club offrant une maniabilité tout-terrain impressionnante pour les sentiers reculés du mont Kalaga et au-delà. Vous pourrez le stationner au garage de Paradise à Watson Bay, qui dispose d'un casier d'armes et d'un endroit sécurisé où déposer les biens volés destinés à un receleur.

- Un monstre du Mud Club offrant une maniabilité tout-terrain impressionnante pour les sentiers reculés du mont Kalaga et au-delà. Vous pourrez le stationner au garage de Paradise à Watson Bay, qui dispose d'un casier d'armes et d'un endroit sécurisé où déposer les biens volés destinés à un receleur. Grotti Cheetah (1995) - Sportive emblématique de Grotti du milieu des années 90 et véritable hommage à Shore Drive, la Grotti Cheetah de 1995, avec son motif minimaliste et rétrofuturiste, sera disponible pour vous accompagner à un stade plus avancé de votre aventure.

- Sportive emblématique de Grotti du milieu des années 90 et véritable hommage à Shore Drive, la Grotti Cheetah de 1995, avec son motif minimaliste et rétrofuturiste, sera disponible pour vous accompagner à un stade plus avancé de votre aventure. Véhicules et modèles rétro de Vapid Ganado à la planque de Jason - Changez de vitesse et profitez du soleil sur une moto Dinka Enduro aux couleurs de l'armée ou dans un Kayak Crest, ou donnez un coup de fouet et une touche de style classique au pick-up Vapid Ganado surbaissé et usé de Jason grâce à des mods exclusifs, notamment un aileron de cabine, des antennes arrière et un motif spécial.

- Changez de vitesse et profitez du soleil sur une moto Dinka Enduro aux couleurs de l'armée ou dans un Kayak Crest, ou donnez un coup de fouet et une touche de style classique au pick-up Vapid Ganado surbaissé et usé de Jason grâce à des mods exclusifs, notamment un aileron de cabine, des antennes arrière et un motif spécial. Ateliers de tuning pour véhicules - Deux adresses incontournables pour la personnalisation de véhicules sont disponibles exclusivement dans l'édition Ultime et proposent une vaste sélection de modifications artistiques et performantes. Du côté de Rideout Customs, à Vice City, transformez des véhicules classiques en magnifiques œuvres d'art aux intérieurs détaillés, aux jantes raffinées et au style donk. Pendant ce temps, chez One-Eyed Willie, à Lake Leonida, transformez des véhicules tout-terrain grâce à des modifications exclusives et réalisez des chefs-d'œuvre peints à la main.

- Deux adresses incontournables pour la personnalisation de véhicules sont disponibles exclusivement dans l'édition Ultime et proposent une vaste sélection de modifications artistiques et performantes. Du côté de Rideout Customs, à Vice City, transformez des véhicules classiques en magnifiques œuvres d'art aux intérieurs détaillés, aux jantes raffinées et au style donk. Pendant ce temps, chez One-Eyed Willie, à Lake Leonida, transformez des véhicules tout-terrain grâce à des modifications exclusives et réalisez des chefs-d'œuvre peints à la main. Collection de voitures classiques - Retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman, collectionneur excentrique et mécanicien local. Restaurez-les et personnalisez-les à votre goût, avec notamment quatre véhicules disponibles uniquement dans l'édition Ultime.

- Retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman, collectionneur excentrique et mécanicien local. Restaurez-les et personnalisez-les à votre goût, avec notamment quatre véhicules disponibles uniquement dans l'édition Ultime. Shitzu Squalo - Idéal pour pêcher toutes sortes de poissons à Gambit Bay, ce Squalo teinté d'un dégradé de rose et de bleu, amarré à Washington Beach, est prêt à prendre la mer grâce à sa caisse d'armes remplie d'explosifs.

- Idéal pour pêcher toutes sortes de poissons à Gambit Bay, ce Squalo teinté d'un dégradé de rose et de bleu, amarré à Washington Beach, est prêt à prendre la mer grâce à sa caisse d'armes remplie d'explosifs. Revolvers Hawk & Little Morgan - Provenant exclusivement du domaine Vercetti et disponibles dans les magasins Ammu-Nation tout au long de l'histoire de Jason et Lucia, les versions pour homme et pour femme du puissant revolver Hawk & Little Morgan sont proposées dans un style classique de Vice City pour les deux personnages, avec des crosses ornées de palmiers, des détails finement gravés, une lunette de visée très performante et des finitions personnalisées.

- Provenant exclusivement du domaine Vercetti et disponibles dans les magasins Ammu-Nation tout au long de l'histoire de Jason et Lucia, les versions pour homme et pour femme du puissant revolver Hawk & Little Morgan sont proposées dans un style classique de Vice City pour les deux personnages, avec des crosses ornées de palmiers, des détails finement gravés, une lunette de visée très performante et des finitions personnalisées. Variantes d'armes personnalisées - Des armes de poing personnalisées aux gravures détaillées pour le pistolet Girardi ES9 de Jason et le pistolet Klose K17 de Lucia.

- Des armes de poing personnalisées aux gravures détaillées pour le pistolet Girardi ES9 de Jason et le pistolet Klose K17 de Lucia. Repaire et butin des PTT Youngin$ - Les PTT Youngin$, l'un des gangs les plus tapageurs et les plus actifs de Leonida, cultivent les meilleures plantes hydroponiques là où on s'y attend le moins. Trouvez un moyen d'attaquer l'entrepôt de marchandises illégales des PTT Youngin$ dans le quartier de Southside, à Vice City, puis sauvez-vous pour mettre la main sur des objets spéciaux et de la contrebande de choix.

- Les PTT Youngin$, l'un des gangs les plus tapageurs et les plus actifs de Leonida, cultivent les meilleures plantes hydroponiques là où on s'y attend le moins. Trouvez un moyen d'attaquer l'entrepôt de marchandises illégales des PTT Youngin$ dans le quartier de Southside, à Vice City, puis sauvez-vous pour mettre la main sur des objets spéciaux et de la contrebande de choix. Styles de Vice City pour Jason et Lucia - Que ce soit au bord d'une piscine ou côte à côte, Jason et Lucia auront toujours du style, grâce à des tenues et des tatouages exclusifs, et plus encore.

- Que ce soit au bord d'une piscine ou côte à côte, Jason et Lucia auront toujours du style, grâce à des tenues et des tatouages exclusifs, et plus encore. Les articles du Bonheur - Une collection capsule de vêtements et d'accessoires inspirée du personnage de la série à succès de l'État du Bonheur, Macca the Gator.

- Une collection capsule de vêtements et d'accessoires inspirée du personnage de la série à succès de l'État du Bonheur, Macca the Gator. Boutique de vêtements Stock 305 - Disponible uniquement dans l'édition Ultime, Stock 305 est la meilleure boutique de streetwear haut de gamme de Stockyard. Créez différents styles uniques et exclusifs pour Jason et Lucia qui s'accordent avec les fresques murales, les tags et les illustrations qui ont fait la renommée du quartier.

- Disponible uniquement dans l'édition Ultime, Stock 305 est la meilleure boutique de streetwear haut de gamme de Stockyard. Créez différents styles uniques et exclusifs pour Jason et Lucia qui s'accordent avec les fresques murales, les tags et les illustrations qui ont fait la renommée du quartier. Sara's Unisex Salon - Adoptez les styles inimitables du salon pour Jason et Lucia, y compris pour la pilosité faciale de Jason et pour le maquillage et les ongles de Lucia.

- Adoptez les styles inimitables du salon pour Jason et Lucia, y compris pour la pilosité faciale de Jason et pour le maquillage et les ongles de Lucia. Electric Fang Tattoo - Le salon de tatouage le plus emblématique de Stockyard, avec plus de 50 tatouages signature exclusifs pour Jason et Lucia, tous conçus par le collectif d'artistes FAILE. Les bonus de l'édition Ultime sont accessibles à Jason et Lucia tout au long de leur histoire, avec de nouveaux articles à découvrir dans chaque chapitre. Mise à niveau vers l'édition Ultime Disponible séparément pour les détenteurs de l'édition Standard de Grand Theft Auto VI.

Espérons tout de même qu'une nouvelle bande-annonce sera prochainement diffusée, la dernière datant de mai 2025, même si le studio n'aura clairement pas besoin de ça pour que de nombreux joueurs précommandent les yeux fermés.