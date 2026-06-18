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Grand Theft Auto VI GTA 6 artwork jaquette vignette 18 06 2026

Grand Theft Auto VI : Rockstar dévoile la jaquette du jeu, l'ouverture des précommandes est proche !

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Source: Rockstar Games

D'ici quelques jours, les détails concernant la commercialisation de GTA VI seront enfin connus, la machine promotionnelle est enfin lancée.

Les précommandes de GTA VI bientôt lancées !

Rockstar Games est chaud bouillant cette semaine, puisqu'après avoir annoncé le prochain braquage de GTA Online et la gratuité (sous condition) de la mise à niveau de Grand Theft Auto V, c'est désormais au tour de GTA VI d'enfin débuter sa campagne marketing estivale. Alors, non, il n'est pas question d'une nouvelle bande-annonce pour le moment, malgré la diffusion d'une vidéo sur la chaîne et les réseaux du studio.

L'actualité du moment concerne donc l'ouverture à venir des précommandes, fixée au jeudi 25 juin, soit dans une semaine. Forcément, Rockstar en profite pour dévoiler la jaquette qui ornera les boîtiers de Grand Theft Auto VI à son lancement le 19 novembre prochain, qui s'inscrit dans la droite lignée de ses prédécesseures.

Un artwork qui ne prend pas de risque

La composition de cette jaquette de GTA VI met donc bien en avant le nom du projet et, à l'instar de l'aventure de Niko Bellic, nous retrouvons Lucia et Jason en haut sur le format qui sera utilisé pour orner les boîtiers PS5 et Xbox Series X|S. Le décor de Vice City est lui planté avec un alligator / crocodile, un runabout (type de bateau) accompagné d'un flamant rose, un coupé de luxe, un hélicoptère à flotteurs et un jeune (délinquant ?) faisant une roue en moto devant une voiture de police. D'autres personnages sont également inclus, à savoir Boobie Ike sur la droite et Raul Bautista en bas (toujours bien armé), ainsi qu'une jeune femme à gauche, qui remplit sans doute le traditionnel rôle de la bimbo sur les jaquettes de la série. 

Grand Theft Auto VI GTA 6 artwork jaquette 01 18 06 2026 Grand Theft Auto VI GTA 6 artwork jaquette 02 18 06 2026

Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant des différentes éditions pouvant être dévoilées et surtout du prix auquel sera commercialisé Grand Theft Auto VI.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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