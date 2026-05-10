GTA 6 : Crunch chez Rockstar Games ? Un avis Glassdoor inquiète...

À quelques mois de sa sortie désormais fixée au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, Grand Theft Auto VI continue de concentrer toutes les attentions. Cette fois, ce n’est pas une nouvelle bande-annonce ni une fuite de gameplay qui alimente les discussions, mais un avis publié sur Glassdoor et relayé par NotebookCheck. Le message, présenté comme celui d’un analyste assurance qualité basé dans les bureaux de Rockstar Games à Bengaluru, décrit une période de travail particulièrement tendue en interne. Le témoignage doit être accueilli avec prudence, car ce type d’avis peut difficilement être vérifié de manière indépendante.

Selon cet avis, l’employé évoque des horaires à rallonge, une charge de travail difficile à tenir et des heures supplémentaires non rémunérées. Il affirme notamment que certaines tâches habituellement étalées sur cinq à six mois devraient désormais être réalisées en deux à trois mois. Le message parle aussi d’un rythme de travail devenu plus intense depuis plusieurs semaines, avec un impact direct sur la santé mentale de la personne concernée. Si ces propos sont authentiques, ils témoignent d’une pression importante dans les derniers mois de production du jeu.





Le contexte rend cette prise de parole particulièrement sensible. GTA 6 a déjà connu plusieurs reports, d’abord vers le 26 mai 2026, puis vers le 19 novembre 2026. Rockstar Games a officiellement confirmé cette nouvelle date en novembre 2025, en expliquant avoir besoin de temps supplémentaire pour atteindre le niveau de finition attendu par le public. Le site officiel du jeu affiche toujours cette sortie au 19 novembre 2026, uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S pour le moment.

Ce témoignage relance donc une vieille question dans l’industrie du jeu vidéo, celle du crunch. Le terme désigne ces périodes de travail intensif qui interviennent souvent en fin de développement, lorsque les studios cherchent à corriger les bugs, finaliser les contenus, optimiser les performances et respecter une date de sortie déjà annoncée. Dans le cas de GTA 6, l’enjeu est encore plus lourd, car le jeu est attendu comme l’un des lancements les plus importants de l’histoire récente du média. Plus l’attente est forte, plus la marge d’erreur se réduit pour Rockstar Games et sa maison mère Take-Two Interactive.

Il faut toutefois éviter de tirer des conclusions définitives à partir d’un seul avis en ligne. Glassdoor permet à des employés actuels ou anciens de publier des retours anonymes, ce qui peut faire émerger des signaux intéressants, mais ne constitue pas une preuve absolue. NotebookCheck le précise d’ailleurs dans son article, en rappelant qu’une fausse évaluation reste possible. Le point important n’est donc pas de considérer ce témoignage comme une confirmation, mais comme un nouvel indice d’un climat potentiellement tendu autour de la dernière ligne droite du développement. À ce stade, rien ne permet d’affirmer officiellement que le calendrier de sortie de GTA 6 est menacé.

La situation sera à surveiller dans les prochaines semaines, notamment du côté de Take-Two Interactive. Les investisseurs comme les joueurs attendent des nouvelles concrètes autour de la communication du jeu, avec l’espoir de voir la campagne marketing s’intensifier avant la fin de l’année. Pour l’instant, Rockstar Games maintient son cap. GTA 6 reste annoncé pour le 19 novembre 2026, et aucune nouvelle modification de calendrier n’a été officialisée.

Reste une évidence. Derrière l’attente massive autour de Grand Theft Auto VI, il y a aussi des équipes chargées de finaliser un projet hors norme. Si le témoignage relayé se confirme ou si d’autres voix similaires émergent, le sujet pourrait dépasser la simple inquiétude autour d’un report pour rouvrir un débat plus large sur la manière dont les grands studios gèrent leurs fins de production. Le succès annoncé de GTA 6 ne fera pas disparaître les questions liées aux conditions de travail de celles et ceux qui le fabriquent.