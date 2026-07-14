GTA Online : Le Braquage du Kortz Center lancé en vidéo, un point sur son contenu

Le nouveau braquage de GTA Online est disponible





Si Grand Theft Auto VI a énormément fait parler de lui ces dernières semaines avec le lancement de ses précommandes et l'absence d'une véritable version physique, véritable cheval de Troie marquant la fin d'une ère chez PlayStation, le monde en ligne de son prédécesseur n'a pas encore dit son dernier mot. En effet, nous avions appris que GTA Online aurait droit en juillet à un nouveau casse, qui a été présenté ces derniers jours et peut dès à présent être expérimenté.

En effet, ce Braquage du Kortz Center est disponible depuis ce mardi 14 juillet et associe notre avatar à M. Faber et son bras droit Raf De Angelis, ce dernier servant d'intermédiaire, afin de réaliser cette opération de haut vol nécessitant de surveiller ce musée situé à Pacific Bluffs, préparer une stratégie et voler les précieuses œuvres d'art y étant exposées.

Quelques prérequis avant de passer à l'action





En termes de préparatifs, il faut tout d'abord posséder un atelier d'art dans notre villa, la villa de Richman à Vinewood Hills vendue par Prix Luxury Real Estate bénéficiant actuellement d'une offre spéciale, en plus d'être assez proche du lieu de nos méfaits. Une fois créé, un faussaire y fabriquera des contrefaçons qui serviront à remplacer le fruit de notre larcin. Du matériel et des outils technologiques pourront être rassemblés dans cet atelier en vue de personnaliser l'équipement utilisé lors du braquage, aussi bien par nous que nos camarades, puisqu'il est jouable en solo et jusqu'à quatre, augmentant de ce fait la quantité de tableaux pouvant être transportés.

Il est également nécessaire de repérer les œuvres faisant partie de la nouvelle collection de cette galerie en les prenant en photo sans paraître suspect et trouver un moyen d'entrer et ressortir des locaux en vie, plusieurs options étant possibles afin d'offrir un maximum de rejouabilité. Outre les toiles, d'autres objets d'art peuvent être volés en tant qu'objectifs secondaires. De plus, la discrétion est à privilégier (pas de témoin ni d'images de vidéosurveillance) afin de pouvoir écouler notre butin au meilleur prix.

Ce n'est pas le seul choix, puisque nous pouvons également les exposer dans l'atelier d'art au lieu d'en faire profiter les clients de M. Faber. Trois tableaux inédits seront disponibles chaque semaine et un petit échantillon a pour l'occasion été partagé. Sans surprise, ils sont inspirés par de véritables peintures et comportent des références aux autres projets de Rockstar Games. Par exemple, celle avec le décor enneigé semble dépeindre North Yankton par le passé, la statue du castor de Ludendorff y apparaissant.

Les autres nouveautés du moment





Outre les bonus qui ont pu être proposés ces derniers jours, cette nouvelle mise à jour introduit également plusieurs véhicules inédits, dont des supersportives, variantes de drift et autres modèles compatibles avec les améliorations de Hao's Special Works. Les abonnés à GTA+ peuvent quant à eux récupérer dès aujourd'hui la Grotti Veleno GT visible ci-dessous au showroom de The Vinewood Car Club, avant qu'elle ne soit disponible pour tous d'ici une semaine. L'éditeur de missions Rockstar a également été actualisé, entre autres.

Si tout cela vous intéresse et que vous ne possédez pas encore une copie de GTA V, sachez que la version PS5 en boîte est actuellement vendue 16,99 € chez Cdiscount.