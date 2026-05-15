GTA Online, Rockstar lance deux semaines de folie motorisée avec des bonus de course et de grosses promotions

Dans GTA Online, les joueurs ont de quoi reprendre le volant avec l’évènement Folie motorisée, qui mise sur des gains renforcés dans les courses, des réductions sur plusieurs éléments liés aux véhicules et des récompenses à durée limitée. Du 14 au 27 mai, plusieurs activités rapportent davantage de GTA$ et de RP, avec une première semaine particulièrement orientée vers les courses terrestres et les missions de Simeon.

Du 14 au 20 mai, les bonus principaux concernent les activités suivantes.

GTA$ et RP quadruplés dans les courses terrestres

GTA$ et RP triplés dans les missions de contact de Simeon

Gains doublés pour les revenus quotidiens de la casse

Gains doublés pour les vols de la casse

Valeur des pièces doublée

Gains doublés pour le service de remorquage

La seconde partie de l’évènement prendra le relais du 21 au 27 mai avec d’autres activités mises en avant. Les habitués du salon auto de LS pourront notamment profiter de récompenses renforcées sur plusieurs épreuves et contre-la-montre.

GTA$ et RP doublés dans les Épreuves du salon auto de LS

GTA$ et RP doublés dans les contre-la-montre Junk Energy

GTA$ et RP doublés dans les contre-la-montre RC

GTA$ et RP triplés dans le contre-la-montre d’HSW jusqu’au 27 mai

GTA$ et RP doublés dans les Épreuves de course de la communauté jusqu’au 27 mai

Les amateurs de personnalisation ne sont pas oubliés, puisque plusieurs vêtements et accessoires peuvent être récupérés gratuitement pendant cette période. Il suffira parfois de jouer ou d’acheter un véhicule à un endroit précis pour débloquer ces éléments cosmétiques.

Casque Rockstar offert en jouant à tout moment d’ici le 27 mai

Combinaison de course Rockstar offerte pour l’achat d’un véhicule au showroom de Premium Deluxe Motorsport

Veste teddy LS Customs offerte pour l’achat d’un véhicule au showroom de Luxury Autos

T-shirt Banshee bleu offert pour l’achat d’un véhicule sur les podiums ou la piste d’essai du salon auto de LS

Deux défis hebdomadaires permettent aussi de récupérer des combinaisons de course Manor. Les joueurs devront simplement prouver leur efficacité sur la piste pour repartir avec ces tenues limitées.

Gagner deux courses du 14 au 20 mai pour débloquer la combinaison de course Manor sombre

Remporter deux courses du salon auto de LS du 21 au 27 mai pour recevoir la combinaison de course Manor colorée

Côté véhicules et garages, Rockstar Games accompagne cette opération avec plusieurs promotions notables. Le garage d’Eclipse Boulevard est proposé à moins 40 % du 14 au 20 mai, de quoi exposer quelques bolides supplémentaires sans trop entamer son compte en banque virtuel. Tous les autres garages profiteront ensuite d’une réduction de 40 % du 21 au 27 mai.

Les réductions concernent aussi la préparation des véhicules. Les améliorations d’HSW, le tuning turbo et les conversions chez Benny’s Original Motor Works passent à moins 50 %, une opportunité intéressante pour renforcer ou transformer certains modèles. Le nouveau motif Comme de l’eau est également disponible pour la Vapid FMJ MK V.

Les abonnés à GTA+ ont droit à des avantages supplémentaires, dont l’Übermacht Sentinel GTS gratuite, de nouveaux vêtements Junk x Jackal, des peintures caméléon, ainsi que des bonus dans les ventes d’Import-Export et les missions de véhicules spéciaux. Cette nouvelle salve de contenus confirme la volonté de Rockstar de maintenir l’activité autour de GTA Online, en attendant les prochaines annonces liées à la licence.

Pour consulter la liste complète des bonus et promotions semaine par semaine, il faudra se rendre sur le Rockstar Games Newswire. Pour profiter de ces bonus, il faut posséder GTA V ou la version standalone de GTA Online selon la plateforme, avec un abonnement en ligne actif sur consoles PlayStation et Xbox.