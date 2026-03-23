Guilty Gear: Strive date sa version 2.0 et officialise les premiers combattants de sa Saison 5, sans surprise

Un teasing qui se confirme





L'été dernier, Arc System Works mettait fin au Season Pass 4 de Guilty Gear: Strive avec Lucy de Cyberpunk: Edgerunners en tant que combattante invitée. Avant même sa sortie, le studio avait teasé une version 2.0 pour 2026 devant marquer le début d'un nouveau chapitre, le tout à la fin d'une vidéo remerciant les 3,5 millions de joueurs, qui faisait également office de récapitulatif de l'ensemble des personnages ajoutés jusqu'à présent. Et justement, deux silhouettes crayonnées étaient alors montrées...

Certains fans avaient alors supposé qu'ils s'agissaient de Robo=Ky, notamment en raison de sa ceinture avec le mot « ennui » inscrit dessus, ainsi que Jam Kuradoberi avec ses deux couettes géantes et le style général de sa tenue. C'est donc sans trop de surprise qu'ils ont tous deux étaient confirmés ce dimanche lors des finales de l'Arc World Tour 2025-2026, où nous avons également eu des nouvelles de MARVEL Tōkon: Fighting Souls.

La cheffe revient faire parler ses poings





Dès le 9 avril prochain, Jam va donc intégrer le roster de Guilty Gear: Strive, elle qui est une habituée de la série depuis Guilty Gear X. Nous la voyons en action dans une bande-annonce de gameplay dédiée où est joué son thème « Trying hard is hard, so I try hard to try hard » chanté par AISHA. Elle sera suivie cet été par Robo=Ky, puis par deux autres combattants encore inconnus au cours de l'hiver 2026 et du printemps 2027.

Les acheteurs du Season Pass 5 recevront aussi le stage Cradled by the Four Beasts pour accompagner la « Cheffe aux poings de fer », ainsi que 7 coloris pour chaque personnage additionnel pour un total de 28, une apparence de poster « Street » et l'UI de combat « Vintage Metal ».

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

Les autres nouveautés de la version 2.0





Par ailleurs, une vidéo dédiée aux futurs ajouts de gameplay et améliorations a été diffusée, qui feront eux aussi leur début le 9 avril pour la plupart. En termes de mécaniques de combat, les Wild Assault et Counter Blitz vont venir pimenter les affrontements, de même que de nouveaux coups spéciaux pour les combattants. Clairement, cette mise à jour 2.0 est l'équivalent de Revelator pour Guilty Gear Xrd -Sign- il y a plus d'une décennie, sans le besoin de racheter un jeu.

Des éléments à débloquer en jouant seront proposés avec des skins Haunted, des accessoires et tenues, mais aussi des apparences de l'interface utilisateur comme vu plus haut. Il y aura également des histoires courtes prenant visiblement la forme de dialogues entre les personnages. Enfin, et cela ne plaira pas forcément, un système de récompenses saisonnières sera implémenté, le Blazing Pass, à partir du mois de mai, comme cela est déjà le cas dans Granblue Fantasy Versus: Rising.

Actuellement, la version de base de Guilty Gear: Strive est vendue à seulement 18,71 € chez Gamesplanet.