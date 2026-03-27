Hades II va enfin venir tuer le temps sur PS5 et Xbox Series, l'attente sera de courte durée

Hades II arrive sur de nouvelles plateformes





C'est en mai 2024 que Supergiant Games lançait Hades II en Accès Anticipé sur Steam et l'Epic Games Store, marquant le début de la quête de Mélinoé pour tuer le temps, son grand-père Chronos. Après de nombreuses mises à jour et améliorations, sa version 1.0 est finalement parue le 25 septembre dernier sur PC, Switch et Switch 2, avec dans la foulée une édition physique en novembre à destination des consoles de Nintendo. Exclusivité temporaire oblige, les joueurs PlayStation et Xbox ont dû prendre leur mal en patience, mais l'attente touchera enfin à sa fin d'ici quelques jours.

C'est à l'occasion du Xbox Partner Preview diffusé ce jeudi soir que l'annonce a été effectuée. Ainsi, Hades II sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Microsoft Store) et dans le Game Pass à partir du 14 avril 2026 ! Espérons qu'une édition physique finisse également par faire son apparition comme pour son prédécesseur.

Du contenu inédit en approche ?





Cette excellente nouvelle s'accompagne d'une bande-annonce avec de nouvelles scènes animées jouant clairement avec le fan service, puisqu'elle s'ouvre avec Mélinoé en tenue d'Ève, qui se prépare pour aller au combat, non sans quelques touches d'humour.

Mais ce n'est pas le seul élément qui a retenu l'attention de la communauté. En effet, la scène de bain avec Héraclès apparaît comme inédite et pourrait indiquer l'arrivée imminente d'une nouvelle mise à jour, bien que rien n'ait été communiqué à ce sujet pour le moment.

Actuellement, Hades II - Nintendo Switch 2 Edition (compatible avec la Switch) est vendu 36,79 € chez Cdiscount.