Harvest Moon Echoes of Teradea confirme sa sortie physique sur Switch, Switch 2 et PS5

Numskull Games, Natsume et Maximum Entertainment France annoncent l’arrivée de Harvest Moon: Echoes of Teradea en édition physique. Le nouvel épisode de la licence sera disponible en boîte sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 à partir du 25 septembre 2026. À noter que l’édition Nintendo Switch 2 sera proposée sur une cartouche de jeu complète, un détail qui devrait intéresser les joueurs attachés aux versions physiques.

Cette nouvelle aventure prendra place à Teradea, une terre mystérieuse menacée par une étrange brume venue de la Forêt des Échos. Les joueurs devront y bâtir une ferme, créer des liens avec les habitants et explorer plusieurs villages afin de comprendre l’origine de ce phénomène. L’objectif sera aussi d’aider les Esprits Gardiens à restaurer l’équilibre de la nature, dans une formule qui conserve l’ADN rural et relationnel de la série tout en renforçant l’aspect aventure.

Harvest Moon: Echoes of Teradea mettra l’accent sur l’exploration avec de nouvelles possibilités de déplacement. Les joueurs pourront sauter, grimper à des échelles et escalader des lianes afin d’atteindre des zones cachées ou de récupérer des ressources précieuses. Cette nouvelle dimension verticale devrait donner davantage d’ampleur aux déplacements et encourager l’exploration au fil de la progression.

Les relations occuperont également une place importante dans cette nouvelle escapade. Le jeu proposera dix options romantiques, réparties entre cinq célibataires masculins et cinq célibataires féminines. Les liens noués avec ces personnages pourront influencer la vie du joueur à Teradea, dans la continuité de ce que la série a toujours mis en avant autour de la vie quotidienne, de la ferme et de la communauté.

Autre nouveauté annoncée, les compagnons animaux pourront accompagner les joueurs dans leurs aventures. Animaux de compagnie et animaux de ferme disposeront de capacités propres, utiles pour explorer de nouveaux environnements. Le monde sauvage sera lui aussi plus présent, avec des loups, des ours ou encore des tigres qui parcourront les terres de Teradea, ajoutant une dimension de survie à l’exploration.

Le jeu invitera aussi à partir vers des îles isolées grâce à des cartes marines. Ces zones permettront de chercher des trésors et de croiser des animaux rares. En parallèle, un système de restauration des villages demandera d’aider les communautés locales à se reconstruire, avec à la clé des Happilia, une ressource liée à la renaissance de Teradea.

Harvest Moon: Echoes of Teradea sortira donc le 25 septembre 2026 en édition physique sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le développement est assuré par Natsume, tandis que l’édition physique est prise en charge par Numskull Games et la distribution française par Maximum Entertainment.