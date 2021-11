Hero Festival Marseille Saison 7 : venez découvir le salon de l'intérieur en avant première avec notre LIVE de 18H30 !

Le Hero Festival Marseille Saison 7 va mettre en avant, tout le week-end, les héros de la pop culture - mangas, comics, BD, cinéma, séries, jeux vidéo - au travers d'auteurs, illustrateurs, comédiens, cosplayeurs, musiciens, champions eSport, comédiens de doublage, chanteurs et YouTubeurs. Après une annulation en 2020, suite à la pandémie de la Covid-19, le salon renâit de ses cendres et même si cette édition sera encore marquée par des restrictions sanitaires, la fête sera là et bien là !

Ce vendredi est, pour nous et de nombreux exposants, le jour d'installation. après être arrivé avec son véhicule, il faut ensuite aller voir les organisateurs, récupérer ses badges et le mobilier de son stand (chaises, tables...), trouver son emplacement et enfin décharger et tout installer que ce oit un boutique ou un stand d'animation. Cette étape communes à tous les exposants nous transforme globalement en déménageurs non pas de l'extrême, mais du week-end.

Après avoir tout installé, nous vous proposerons - vers 18H30 - un LIVE avec Marc Lefebvre, l'organisateur du salon. Nous parlerons avec lui de ce qu'il va se passer pendant les deux jours du HFM mais aussi de comment il a réussi à repartir et gérer l'organisation de ce salon avec toutes les problématiques liées à la pandémie. J'en profiterai aussi pour vous faire visiter le salon avant son ouverture demain matin, sans oublier de faire un petit focus sur notre stand de réalité virtuelle et notre simulateur de conduite (qui sera sur le stand du CIC, pour rappel).

Si vous êtes à portée de Marseille, n'hésitez donc pas à venir passer un bon moment dans un espace où les soucis restent à l'extérieur. Avec le Hero Festival 2021, Il y aura de quoi se faire plaisir et ce serait dommage de s'en priver. Vous trouverez d'ailleurs toutes les infos pratiques ici.