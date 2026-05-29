Hollow Knight: Silksong aura prochainement droit à son édition physique, d'ores et déjà annoncée comme « incomplète »

L'aventure d'Hornet bientôt en boîte





L'an dernier, la longue attente de toute une communauté a pris fin avec la sortie le 4 septembre 2025 de Hollow Knight: Silksong sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch et PC (Steam, GOG et Humble Store). Vendu moins de 20 euros sur ces différentes plateformes, cela a évidemment encouragé les joueurs à craquer, même ceux n'étant pas adeptes du dématérialisé, le faisant s'écouler à plus de 7 millions d'exemplaires en trois mois.

Toutefois, comme avec son prédécesseur, certains espéraient pouvoir un jour disposer du jeu sur un support physique. Bonne nouvelle, c'est bel et bien prévu, comme officialisé cette nuit après une journée de fuites.

Date de sortie et prix de Hollow Knight: Silksong au format physique





Team Cherry s'est à nouveau associé à Fangamer pour proposer Hollow Knight: Silksong sur disques et cartouches, sans Carte clé de jeu (comme quoi, ce n'est qu'une question de volonté). Trois versions seront proposées le 16 octobre 2026, à destination des PS5, Xbox et consoles de Nintendo, puisque cette dernière prendra la forme d'une Nintendo Switch 2 Edition permettant d'en profiter aussi bien sur Switch que Switch 2.

Vous trouverez ci-dessous les tarifs et liens de précommande :

Édition PS5 - 44,99 € (Amazon) ;

Édition Xbox - 44,99 € (Amazon) ;

Nintendo Switch 2 Edition - 49,99 € (Amazon).

À l'intérieur de chaque boîte, vous retrouverez en plus du jeu un manuel de 32 pages illustré, la carte du monde de Pharloom façon poster et une jaquette réversible.

Un détail qui ternit un peu cette sortie





Attendez toutefois avant de totalement vous réjouir... En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'une extension gratuite nommée Sea of Sorrow a été officialisée en décembre dernier, prévue pour 2026. Malheureusement, elle ne sera pas incluse et nécessitera donc un téléchargement ultérieur. Alors que nous disposons d'éditions complètes du premier Hollow Knight, c'est assez décevant et rend plus compliqué la décision d'achat.

Faut-il s'attendre à ce qu'à l'avenir, une nouvelle sortie physique plus complète soit effectuée ou cette initiative enterre-t-elle cette éventualité ?

Hollow Knight n'est pas oublié





Par ailleurs, Team Cherry avait lancé des versions natives PS5 et Switch 2 de son premier jeu en février, qui sortiront elles aussi en boîte le 16 octobre prochain. Là aussi, chaque copie sera agrémentée d'un manuel de 28 pages, d'une carte de Hallownest et d'une jaquette réversible.

Édition PS5 - 39,99 € (Amazon).

Nintendo Switch 2 Edition - 44,99 € (Amazon).

Avec tout ça, les fans vont pouvoir agrandir leur collection.