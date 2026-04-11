Holy Horror Mansion : un premier aperçu de gameplay qui divise pour l'héritier de Yo-kai Watch

Une belle vidéo avare en détails, mais qui fait parler





Les jeux qui étaient le plus attendus lors du Level-5 Vision 2026 Craftsmanship de ce vendredi n'ont pas tous eu droit au même traitement, certains n'ayant droit qu'à de courtes vidéos sans trop nous en dire plus à leur sujet. Hélas, le Ghost Craft RPG Holy Horror Mansion était l'un d'eux, se contenant d'une bande-annonce teaser plus contemplative qu'autre chose.

Comme lors de sa révélation en septembre 2024, il est à nouveau décrit comme étant le « concept du prochain Yo-kai Watch », une stratégie marketing un peu étrange, il faut l'avouer, surtout vis-à-vis de la communauté qui n'hésite pas à trouver n'importe quel prétexte pour le descendre. En effet, nombreux sont les commentaires parlant de « slop AI » sous prétexte que la 3D utilisée et la direction artistique assez « plastique » ne leur plaisent pas, sans aucune preuve pour appuyer leurs dires. N'oublions pas que des jeux comme The Legend of Zelda: Link's Awakening (2019) existent.

Quant à la différence entre le teaser d'il y a plus d'un an et demi et cet aperçu décrit comme du gameplay, il s'agit juste d'une différence de style entre des éléments cinématiques (avec des aperçus d'interfaces pouvant elles aussi changer) et le rendu en jeu actuel. Cela peut décevoir, mais le concept n'a lui pas bougé et rien ne dit que les deux ne cohabiteront pas au final.

Que retenir de cette vidéo ?





Nous retrouvons donc Ten Lordland et le compagnon maneki-neko qui l'accompagne (un Jibanyan 2.0) dans un environnement urbain fort bien détaillé, avec un certain sens de l'échelle entre les personnages, bâtiments et véhicules qui rend l'ensemble assez cohérent. Au-delà de l'usage de l'appareil photo (Cameron), notons que le fait de zoomer sur des éléments du décor pour les observer de plus près est bien appuyé, avec un passage à une caméra à l'épaule dans ce cas. Plus étonnant, la capacité de sauter du protagoniste aurait de quoi faire pâlir un joueur de basket !

Par contre, les PNJ ont des comportements un peu trop robotiques ou sans vie pour ceux n'étant pas en mouvement (la vendeuse de glaces fait froid dans le dos). Autre détail un peu dérangeant, le flou appliqué sur les bords de l'écran même à l'arrêt.

Un projet qui va se faire attendre





Les plateformes sur lesquelles sortira Holy Horror Mansion ne sont elles toujours pas précisées, bien que la stratégie actuelle de Level-5 et les précédentes sorties de jeux Yo-kai Watch laissent penser qu'il pourrait arriver sur Switch 2 et PS5, ainsi que sur PC (Steam). Bref, wait & see. La phrase « Still a ways to go... » (notez la faute avec le « s » en trop) qui vient conclure la séquence ne laisse de toute manière aucun doute sur le fait qu'il faudra attendre un long moment avant d'y jouer.

Enfin, sur son site officiel, la licence est décrite comme étant le plus grand projet cross-média de Level-5 jusqu'à présent, pour lequel un évènement est prévu plus tard en 2026 afin d'y dévoiler du merchandising et détails sur son développement général.