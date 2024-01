Hornet : des vétérans de Cyberpunk 2077 et BioShock dévoilent un FPS PvE horrifique dans l'ère du temps

Les éditeurs et développeurs licencient à tout-va, mais certains employés rebondissent. Alors que nous apprenions hier l'ouverture de Shapeshifter Games par d'anciens membres de Volition, c'est un autre studio fondé par des vétérans de l'industrie qui se dévoile aujourd'hui avec son premier jeu.

Antistatic Studios a été fondé par Lukasz Ludkowski (Cyberpunk 2077), Kris Temper (BioShock), Gabriel Nordholm (Project Winter), Maciej Miksztal (Far from Home) et Michal Koltun (Conan Exiles). Il développe actuellement Hornet, un jeu de tir tactique et coopératif à la première personne en PvE avec un teaser ci-dessus. Antistatic Studios joue la carte de l'ARG sur la Toile avec AnomaLeaks, une communauté fictive qui aurait envoyé une équipe du Iron Corridor avec des membres des forces spéciales de la Fédération de l'Est essayant de contenir une entité surnaturelle dans une zone d'Europe post-nucléaire. Le studio ne s'en cache pas, il s'inspire des liminal spaces et des légendes urbaines pour son shooter militaire horrifique, ça sent bon le SCP et l'environnement avec de grands draps rouges dans le teaser rappelle évidemment la Loge de la série Twin Peaks. Une lettre de présentation est d'ailleurs signée D.F. Cooper, sans doute une autre référence au personnage principale de la série de David Lynch, Dale Cooper.

Hornet sera un FPS en monde ouvert procédural avec des évènements dynamiques, plusieurs factions et entités pour une rejouabilité accrue et un gameplay émergent, de quoi déjà faire saliver les joueurs. Il faut cependant se contenter de ça pour l'instant, Antistatic Studios n'a pas encore annoncé de plateformes précises ni de date de sortie. Vous pouvez retrouver Cyberpunk 2077: Ultimate Edition à partir de 53,59 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.