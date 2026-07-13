Idealo : ces produits high-tech qui prennent de la valeur au lieu d'en perdre

Lorsqu'on achète un produit technologique, on s'attend généralement à ce qu'il perde de sa valeur avec le temps. Pourtant, une récente étude menée par le comparateur de prix idealo (basée sur l'historique des prix depuis janvier 2024 et un sondage auprès de 2 000 Français) démontre une tendance inverse pour certains appareils particulièrement prisés.

Voici ce qu'il faut retenir des produits high-tech qui se transforment en véritables investissements en France.

Les champions de la prise de valeur

Contre toute attente (sauf pour certains), plusieurs catégories de produits voient leur prix en magasin augmenter après leur lancement :

Les cartes graphiques explosent les compteurs : pénurie de puces et boom de l'IA obligent, la GeForce RTX 5090 d'Inno3D a vu son prix bondir, passant de 2 945 € à plus de 4 095 € (soit une estimation de +55,2 % sur un an).

Les ordinateurs portables en hausse : frappé par la hausse du coût des composants (mémoire et stockage), l' ASUS Vivobook 16 Flip TP3607 enregistre une croissance annuelle impressionnante de 37,1 %. Chez Apple, le MacBook Pro 14 pouces M4 (2024) est le seul nouveau produit phare de la marque à prendre de la valeur (+12,04 % par an).





enregistre une croissance annuelle impressionnante de 37,1 %. Chez Apple, le est le seul nouveau produit phare de la marque à prendre de la valeur (+12,04 % par an). Les exceptions du marché des smartphones : alors qu'un téléphone perd vite de sa valeur, le Sony Xperia 1 VII (sorti en 2025) devrait voir son prix augmenter de 11,68 % pour sa première année. Le Fairphone , grâce à sa réparabilité et sa garantie de 5 ans, limite la casse en ne perdant que 3,2 % de sa valeur.





(sorti en 2025) devrait voir son prix augmenter de 11,68 % pour sa première année. Le , grâce à sa réparabilité et sa garantie de 5 ans, limite la casse en ne perdant que 3,2 % de sa valeur. Tablettes et montres : la tablette Astra Gaming de Redmagic (dont le prix a fortement fluctué jusqu'à dépasser les 900 €) et la montre abordable Suunto Race S ont toutes deux vu leur prix dépasser leur tarif de lancement.

Guerre des marques : maintien des prix et popularité

L'étude d'idealo s'est également penchée sur la façon dont les grandes marques conservent leur valeur globale d'année en année :

AMD : affiche une performance exceptionnelle avec une hausse annuelle moyenne de 9,2 % sur ses produits.



Samsung : ses appareils conservent 87,5 % de leur valeur chaque année.



Apple : préserve en moyenne 80,1 % du prix d'origine de ses produits.



Xiaomi & Huawei : conservent respectivement 78,8 % et 75,7 % de leur valeur.

L'avis des consommateurs français

L'étude révèle également le rapport des Français face au prix de la technologie.

Le duel des géants : Samsung remporte largement le cœur des Français. 57,2 % des sondés placent la marque sud-coréenne dans leur Top 5, contre seulement 37,8 % pour Apple .





remporte largement le cœur des Français. des sondés placent la marque sud-coréenne dans leur Top 5, contre seulement . La perception du "prix abordable" chez Apple : si l'iPad standard (389 €) est jugé abordable par plus de la moitié des Français (54,2 %), les smartphones de la marque peinent à convaincre sur ce critère. Seulement 19,6 % estiment que le prix de l'iPhone 17 (959 €) est abordable, un chiffre qui tombe logiquement de moitié pour les versions Pro et Pro Max.

En bref : acheter le bon produit high-tech aujourd'hui nécessite de prendre en compte les fluctuations du marché mondial. L'étude d'idealo prouve que certains achats, loin de se déprécier, peuvent sur le long terme justifier amplement leur prix de lancement.