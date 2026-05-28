Insider Gaming Showcase, 55 jeux à découvrir en direct ce soir avec notre restream

Le calendrier des conférences jeu vidéo continue de se remplir en cette fin de mois de mai, et cette fois, le rendez-vous viendra du côté de Insider Gaming. Le média prépare son tout premier Insider Gaming Showcase, une émission pensée pour mettre en avant des projets qui cherchent encore à gagner en visibilité, en soutien, en wishlists, voire en financement ou en éditeur. Nous vous proposons donc de suivre l’événement avec nous ce soir en direct sur YouTube, dès 20h30, soit 30 minutes avant le lancement officiel de la conférence (et sans doute un pré-Show).

Ce showcase ne cherche pas à remplacer les grands rendez-vous déjà installés comme les conférences estivales, les State of Play ou les Nintendo Direct. Son positionnement est différent. Insider Gaming veut donner de la lumière à des jeux encore en quête d’attention, parfois à des stades de développement variés, avec un objectif assumé de soutien aux studios. Le programme annoncé comprend 55 jeux, dont 12 World Premieres, avec un format direct, sans publicité ni performance musicale entre les annonces. L’idée est simple, enchaîner les présentations de jeux et laisser les projets parler par eux-mêmes.

Parmi les titres déjà évoqués figure Hounded, un jeu d’aventure narratif à la troisième personne développé par IMPRNT Studios. Le joueur y incarne Duke, un Border Collie parti à la recherche de son maître disparu, dans un monde dangereux marqué par des secrets, des ennemis, des alliés inattendus et une force mystérieuse appelée The Tide. Le projet vient également de signer un accord avec l’éditeur britannique Silver Lining Interactive, ce qui montre déjà l’intérêt que peut générer ce type d’événement pour les studios participants.

Ce sera donc l’occasion de découvrir des jeux moins exposés que les productions habituelles des grandes conférences, mais aussi de repérer de possibles bonnes surprises avant leur arrivée dans des événements plus médiatisés ou dans les catalogues des éditeurs. Le format devrait intéresser les curieux, les joueurs qui aiment fouiller au-delà des grosses licences, mais aussi celles et ceux qui suivent l’actualité indépendante et les projets encore en recherche de visibilité.

Rendez-vous ce soir dès 20h30 sur notre chaîne YouTube pour suivre le restream du Insider Gaming Showcase en notre compagnie. Nous commenterons les annonces en direct, avec un démarrage avant l’événement pour faire le point sur ce qui est attendu, puis un débrief au fil des révélations.