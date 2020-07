INSOLITE sur la PS5 : une console en or 24K carats en Special Limited Luxury Edition dévoilée

Pour le moment, s'il existe deux déclinaisons de la PS5, avec ou sans lecteur de disque, il n'y a bien qu'un coloris qui se prépare à voir le jour à la fin de l'année. Nous le connaissons maintenant bien, avec un tronc noir enrobé d'une belle robe blanche, un schéma de couleur qui se retrouve sur la DualSense et les accessoires officiels.

Et avant même d'avoir mis la main dessus, certains prévoient de la personnaliser pour en faire un objet unique. Il fallait s'y attendre, le monde du luxe se prépare également à l'arrivée de la console : la société britannique Truly Exquisite vient d'annoncer qu'elle allait vendre des PlayStation 5 en Special Limited Luxury Edition, avec des revêtements personnalisés utilisant des matériaux chers et précieux. Elle est coutumière du fait : elle propose déjà des déclinaisons luxueuses et onéreuses des derniers iPhone ou Samsung Galaxy.

Concrètement, elle propose d'acheter une PS5 en coloris 24K Gold, Platinum et 18K Rose Gold, mais pour le moment, seul le modèle doré aux 24 000 carats a droit à des visuels, qui sont bien évidemment des montages photo en amont de la réalisation des produits. Le casque et la manette DualSense auront aussi droit à une personnalisation de luxe au passage. Aucun prix n'est encore avancé, mais vous pouvez vous renseigner voire précommander votre exemplaire via le formulaire de contact sur le site officiel.

Les livraisons ne sont en revanche pas prévues avant décembre 2020, histoire de laisser le temps à Truly Exquisite de pimper les consoles après le lancement officiel. Et normalement, il y aura au maximum 100 exemplaires fabriqués, histoire de rendre le bien le plus rare possible.