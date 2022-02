INSOLITE : une PS5 et Gran Tourismo 7 offerts pour l'achat d'une Toyota Yaris GR Sport GT7 Edition

PlayStation Espagne aime bien les coups de publicité originaux, il avait notamment offert une PS5 pour tout achat d'un Ford Explorer, un SUV vendu plus de 70 000 euros tout de même ! Eh bien, la firme remet ça à l'occasion de la sortie du jeu de course Gran Turismo 7, qui sera offert pour l'achat d'une autre voiture.

Cette fois, c'est la Toyota Yaris GR Sport qui est concernée, dans sa GT7 Edition. Il s'agit là d'une version limitée à 100 exemplaires de la voiture japonaise, qui sera livrée avec une PlayStation 5, le jeu Gran Turismo 7, une manette DualSense additionnelle et trois mois d'abonnement au PlayStation Plus. L'offre est limitée à l'Espagne uniquement et le véhicule coûte plus de 30 000 €, mais le partenariat entre Sony et Toyota ne s'arrête pas là, car pour rappel, tous les joueurs précommandant GT7 obtiendront en bonus la Castrol TOM’S Supra, voiture culte de la franchise Gran Turismo, tandis que ceux qui opteront pour l'édition 25e Anniversaire auront droit à la GR Yaris, virtuelle cette fois. PlayStation sera également partenaire de la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, une compétition avec uniquement des Toyota qui aura lieu en Espagne, et à l'inverse, Toyota est partenaire du championnat espagnol de Gran Turismo, le vainqueur repartira avec une GR Sport GT7 Edition, un joli cadeau !

Si vous avez déjà une PS5 et que vous voulez vous contenter du pilotage virtuel, Gran Turismo 7 est disponible en précommande à 64,99 € sur Amazon, sa date de sortie est fixée au 4 mars 2022.

