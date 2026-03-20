JCC Pokémon Pocket accueillera toujours plus de cartes scintillantes avec le booster Méga-Rayonnement

Toujours plus de cartes chromatiques !





Jusqu'à présent, cette deuxième du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket a principalement été marquée par l'ajout des Méga-Évolutions via Méga-Ascension (B1), qui s'est poursuivi dans Embrasement Écarlate (B1a) et Parade Onirique (B2). Pourtant, elles ont été un peu mises de côté avec Merveilles de Paldea (B2a), un booster à thème bien chargé avec ses 93 cartes de base. Après ce détour par la 9G ayant mis en avant une bonne partie de son Pokédex, nous pouvions espérer que les Pokémon Paradoxe suivraient, mais il n'en sera rien.

En effet, le schéma de l'an dernier va se reproduire, puisque le prochain paquet sera l'équivalent de Réjouissances Rayonnantes (A2b) et se nommera Méga-Rayonnement, un intitulé qui annonce évidemment l'ajout de nouvelles Méga-Évolutions, avec des têtes d'affiche incontournables.

Premières cartes et date de sortie du booster B2b





La bande-annonce est assez originale puisqu'elle met en scène un joueur ouvrant des boosters, avec le bruit si caractéristique d'une carte bien rare. L'une des stars de Méga-Rayonnement, ce sera Méga-Ectoplasma-ex, qui adoptera ici le type Ténèbres en lieu et place du type Psy des précédentes déclinaisons de sa famille évolutive. Son attaque Labyrinthe des Ombres est toutefois légèrement décevante en raison de son coût en énergies, qu'elle compensera par un effet dans la lignée de ce que nous avons déjà vu l'Ectoplasma de Puissance Génétique et le Talent d'Ectoplasma-ex de cette même extension. La différence sera qu'au lieu d'empêcher l'utilisation de cartes Supporter, c'est toute la catégorie Dresseur qui se trouve bloquée, incluant donc les Outils, Stades et Objets ! En fonction des autres ajouts de ce pack, il pourrait donc se révéler particulièrement utile.

Autre créature de la 1G ayant droit à cette transformation, Méga-Dracaufeu X-ex nous laisse dubitatif. En effet, Brasier Déchaîné ne révèle sa pleine puissance qu'une fois les PV réduits de moitié, ce qui est loin d'être idéal. Méga-Braségali-ex reste donc à priori un choix plus sûr dans un deck, de même que Méga-Dracaufeu Y-ex qui peut anéantir tout ce qui se dresse en face de lui.

Ces deux-là disposeront donc évidemment de variantes chromatiques, tout comme Ponyta, Draco qui rendra facilement jouable le Dracolosse-ex déjà existant, Pomdepik et Zorua. Artistiquement plus intéressant, nous aurons droit à un Phione reprenant l'illustration de Trésors Légendaires dans le TCG et un Pingoléon avec un artwork inédit où il est accompagné par celui-ci et Miamiasme. La vidéo met aussi en avant Ramoloss, Morpeko (Mode Affamé), Insécateur, Tranchodon et Kalem comme Dresseur, dont l'effet ne semble pas particulièrement intéressant.

Enfin, Méga-Rayonnement sera donc disponible la semaine prochaine, le jeudi 26 mars à 2h00. Espérons que cette fois le nombre de cartes sera plus restreint. Vous trouverez quelques visuels des nouveautés en page suivante.

Les prochains évènements, sans surprise





Nous retrouverons pour ne pas changer quelques évènements qui sont les mêmes que d'habitude au fil du prochain mois.

Évènement Emblème Méga-Rayonnement - Fin mars à début avril - Les joueurs peuvent s'affronter pour tenter de remporter de nouveaux emblèmes, de la poudre éclat et d'autres objets.

- Les joueurs peuvent s'affronter pour tenter de remporter de nouveaux emblèmes, de la poudre éclat et d'autres objets. Évènement de la Semaine communautaire - Début avril - Les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires spéciaux et d'autres récompenses.

- Les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires spéciaux et d'autres récompenses. Évènement Butin Ramoloss - Début à mi-avril - Les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d'obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 6.

- Les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d'obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 6. Évènement Pioche Miracle - Mi-avril à fin avril - Des cartes promotionnelles représentant Fantominus et Grodoudou apparaîtront dans les pioches miracle. Cet évènement proposera également des missions permettant aux joueurs d'obtenir un ticket boutique évènementiel pouvant être échangé contre une carte promotionnelle dans la boutique.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Si vous préférez les cartes bien réelles, n'hésitez pas à visiter la boutique officielle sur Amazon.

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