JCC Pokémon Pocket fonce droit vers le passé et le futur avec le booster Propulsion Paradoxe !

Passé et futur vont s'entrechoquer





Les mois se suivent et les sorties de boosters de cette deuxième année du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket ont principalement été centrées sur la Méga-Évolution, comme avec le dernier en date, Aura Palpitante (B3), surfant ainsi sur leur retour depuis Légendes Pokémon : Z-A. Pour autant, en attendant la 10G de Pokémon Vents et Vagues, la région inspirée par la péninsule ibérique et ses créatures n'ont pas encore dit leur dernier mot. Nous avions ainsi eu droit à Merveilles de Paldea (B2a) fin février, qui proposait de compléter le Pokédex de la région, du moins avec ses représentants accessibles communément.

Le schéma va se reproduire d'ici quelques jours par le biais du lancement de Propulsion Paradoxe (B3a), qui nous plongera au cœur de la Zone Zéro avec les Pokémon Paradoxe « provenant » du passé et du futur, dont les deux principaux légendaires de Pokémon Écarlate et Violet : Koraidon et Miraidon.

Premières cartes et date de sortie du booster B3a





Koraidon et Miraidon disposeront évidemment de déclinaisons ex ayant toutes deux le même Talent Propulsion Légendaire, capables de les rendre opérationnels dès leur entrée en jeu, en plus d'attaques suffisamment puissantes par rapport à leur statut de Pokémon de base. Mais surtout, ils sont catalogués Temps passé pour l'un et Temps futur pour l'autre, une mécanique reprise du TCG, apparue en 2023 avec Faille Paradoxe. Oui, cela tombe au même moment que les Ultra-Chimères de Crise Interdimensionnelle (A3a) l'an dernier, ce qui n'est sans doute pas anodin.

Les decks faisant appel à la Professeur Olim et à la Capsule Énergie Booster Temps Passé pourront compter dans leurs rangs Hurle-Queue et Ire-Foudre, l'attaque de ce dernier étant aussi énergivore que meurtrière, ainsi que Flotte-Mèche-ex. Ceux utilisant le Professeur Turum et la Capsule Énergie Booster Temps Futur disposeront de Roc-de-Fer, Paume-de-Fer ou encore Hotte-de-Fer-ex. Reste à voir les synergies possibles en fonction des différents types.

Il faudra également compter sur certaines créatures de la 9G qui n'avaient pas encore été mises en avant, telles que Farigiraf, Scalpereur, Deusolourdo et Gigansel. Notez qu'une fois de plus, certaines illustrations n'ont rien d'inédit.

Pour découvrir tout ce que nous réserve ce booster à thème Propulsion Paradoxe, il va falloir patienter jusqu'à jeudi prochain, le 28 mai à 3h00. Vous trouverez quelques visuels des nouvelles cartes en page suivante.

Les prochains évènements prévus





Enfin, les activités habituelles auxquelles nous pourrons prendre part ont été détaillées, sans surprise.

Évènement Emblème Propulsion Paradoxe - Fin mai à début juillet - Les joueurs peuvent s'affronter pour tenter de remporter de nouveaux Emblèmes, de la Poudre Éclat et d'autres objets.

- Les joueurs peuvent s'affronter pour tenter de remporter de nouveaux Emblèmes, de la Poudre Éclat et d'autres objets. Semaine de la communauté - Début juin - Les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires et d'autres récompenses.

- Les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires et d'autres récompenses. Évènement Butin Malvalame - Début à mi-juin - Les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d'obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 9.

- Les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d'obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 9. Évènement Pioche Miracle - Mi-juin à fin juin - Des cartes promotionnelles représentant Ténéfix et Matourgeon feront leur apparition dans les Pioches miracle. Pendant la durée de cet évènement, des missions permettront également aux joueurs d'obtenir un ticket boutique évènementiel pouvant être échangé contre une carte promotionnelle dans la boutique.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Si vous préférez les cartes bien réelles, n'hésitez pas à visiter la boutique officielle sur Amazon.