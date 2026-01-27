JCC Pokémon Pocket nous invite à sa Parade Onirique, qui bouleversera les codes et introduira plusieurs nouveautés

Du changement pour TCGP





En ce début d'année, DeNA a un peu cassé la routine du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket en ramenant temporairement le Booster de Luxe ex, soit une bonne manière de faire patienter les joueurs qui avaient déjà fait le tour d'Embrasement Écarlate (B1a). Récemment, le compte Twitter / X japonais du jeu avait diffusé quelques énigmes servant à faire deviner plusieurs cartes de la prochaine extension, dont la vedette qui trônera sur le paquet. Contrairement à la série « A » qui mettait en avant les légendaires de certaines générations, ce sont bien les Méga-Évolutions introduites avec Méga-Ascension (B1) qui vont continuer d'être le fer de lance de la « B ».

De plus, ce ne sont pas deux boosters qui vont nous être proposés pour B2, mais un seul se nommant Parade Onirique, avec Méga-Gardevoir et Ogerpon posant fièrement sur son illustration principale. Est-ce que le nombre de cartes sera aussi limité qu'avec les Boosters à thème (environ 70) ? Cela questionne également sur ce que nous réservent le studio et The Pokémon pour la fin février, lors de l'anniversaire des 30 ans de la licence, surtout que la 1G a déjà été bien mise en avant.

Premières cartes et date de sortie du booster B2





C'est donc ce jeudi 29 janvier que nous pourrons mettre la main sur pas mal de nouvelles cartes permettant de constituer un bon deck Psy, à commencer par Méga-Gardevoir-ex, dont l'attaque sera bien utile pour énergiser les créatures présentes sur notre banc ou être utilisée avec Dianthéa, dont la capacité de soin pourra à elle seule retourner bien des situations.

Mais la grosse nouveauté de ce booster, ce sera surtout l'introduction des Stades, avec pour commencer la Place Étrange, réduisant de deux le Coût de Retraite en énergie Psy. Cela permettra par exemple à Mimiqui-ex d'être renvoyé sur le banc après le déclenchement de son Talent Fantômasque, évitant de prendre des dégâts pendant un tour avant de contre-attaquer. Le Chant Étrange de Meloetta pourra également se révéler utile en cas de mauvaise main.

Outre sa bouille adorable, Ogerpon Masque Turquoise-ex devrait séduire les joueurs avec sa Brise Apaisante et une attaque redoutable nécessitant de bien prêter attention à la situation. Quant à Méga-Mysdibule-ex, il ne paye pas de mine de prime abord, mais il deviendra vite un danger s'il n'est pas arrêté et pourra compter sur l'Outil Pokémon Barrière de Métal Renforcé pour tanker une attaque un peu trop puissante.

La vidéo met également en scène une nouvelle Plumeline (Style Flamenco), Sorbébé, un Hexadron au Talent pour le moins intéressant, Pitrouille, Coxyclaque, Famignol, Ixon de Galar qui pourra faire très mal, surtout en étant aidé par Peterson pour empêcher une riposte. L'effet de la Vacancière est également intéressant, mais les places sont limitées dans un deck, ce qui risque de la laisser sur la touche.

De nouvelles fonctionnalités introduites





Mais ce n'est pas tout, car la mise à jour qui apportera ces cartes servira également à intégrer deux nouveautés à l'application, la première pour améliorer les échanges et l'autre donnant une raison supplémentaire d'effectuer des combats en solitaire. Évidemment, pas question de pouvoir dialoguer directement avec les membres de notre liste d'amis, ce qui limitera l'intérêt par rapport à l'utilisation d'un service tiers, mais il faut comprendre que ce serait impossible à modérer et les risques seraient donc bien trop nombreux.

Messagerie - Le 29 janvier 2026, une nouvelle fonctionnalité de messagerie sera ajoutée aux fonctionnalités d'échange de l'application. Les joueurs et joueuses auront la possibilité de choisir un message prédéfini afin d'indiquer à leurs partenaires d'échange s'ils ou elles souhaitent recevoir une carte recherchée ou une carte rédigée dans une autre langue.

- Le 29 janvier 2026, une nouvelle fonctionnalité de messagerie sera ajoutée aux fonctionnalités d'échange de l'application. Les joueurs et joueuses auront la possibilité de choisir un message prédéfini afin d'indiquer à leurs partenaires d'échange s'ils ou elles souhaitent recevoir une carte recherchée ou une carte rédigée dans une autre langue. Combat aléatoire - Dès le 29 janvier, il sera possible de participer à des combats aléatoires, un nouveau type de combat solo dans lequel les joueurs et joueuses ne pourront pas savoir à l'avance quel deck l'adversaire utilisera pendant le combat.

Une pointe d'inédit pour les évènements





Enfin, du côté des activités en dehors de l'ouverture de boosters, il y aura évidemment toujours les habituelles, avec cette fois la possibilité de récupérer un Méga-Charmina-ex, auxquels vont se rajouter sur le long terme de la collecte de cartes Dresseur plutôt destinée aux nouveaux joueurs ou ceux n'ayant pas eu trop de chance, ainsi que la possibilité d'obtenir un deck Feu.

Missions cadeau deck d'élite - Du 30 janvier à 7h00 au 27 avril à 7h59 - Les joueurs et joueuses pourront remplir des missions pour obtenir un deck d'élite de type Feu mettant Méga-Braségali-ex et Entei-ex à l'honneur.

- Du 30 janvier à 7h00 au 27 avril à 7h59 - Les joueurs et joueuses pourront remplir des missions pour obtenir un deck d'élite de type Feu mettant Méga-Braségali-ex et Entei-ex à l'honneur. Missions collection de cartes pratiques - Du 30 janvier à 7h00 au 27 avril à 7h59 - Pendant cette période, les joueurs et joueuses pourront remplir des missions spéciales pour obtenir des cartes Dresseur utiles en combat, telles que Copieuse et Cape Géante.

- Du 30 janvier à 7h00 au 27 avril à 7h59 - Pendant cette période, les joueurs et joueuses pourront remplir des missions spéciales pour obtenir des cartes Dresseur utiles en combat, telles que Copieuse et Cape Géante. L'évènement butin Méga-Charmina-ex - Du 12 février à 7h00 UTC au 22 février à 6h59 - Les joueurs et joueuses pourront livrer des combats solos spéciaux afin d'obtenir des boosters promo de la série B, vol. 4.

- Du 12 février à 7h00 UTC au 22 février à 6h59 - Les joueurs et joueuses pourront livrer des combats solos spéciaux afin d'obtenir des boosters promo de la série B, vol. 4. L'évènement pioche miracle - Du 15 février à 7h00 au 25 février à 6h59 - Des cartes promo à l'effigie de Pyrobut et de Goupix d'Alola apparaîtront dans la pioche miracle. Durant cet évènement, des missions permettront d'obtenir un ticket boutique évènement qui pourra être échangé contre une carte promo dans la boutique.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le vôtre ne permet pas de faire tourner l'application.