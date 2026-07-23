JCC Pokémon Pocket : Méga-Rayquaza vient imposer sa Domination Céleste, mais sera en concurrence avec le retour du Booster de Luxe ex

Toujours plus de Méga-Évolutions avec l'arrivée de Méga-Rayquaza





Les mois se suivent et se ressemblent dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, mais les joueurs peuvent au moins profiter de nouvelles extensions et continuer d'agrandir leur collection numérique. Après le booster à thème Jours Heureux (B3b), c'est comme prévu le prochain gros morceau qui fait parler de lui ce jeudi. En effet, The Pokémon Company avait mis en avant Méga-Rayquaza en juin en annonçant Règne Delta pour le TCG physique et Domination Céleste (B4) pour l'application iOS et Android. Il est désormais temps de voir ce qu'elle nous réserve.

Pour l'occasion, la bande-annonce qui a été concoctée propose un thème mêlant des sonorités électro à de l'orgue, de quoi coller avec les visuels dépeignant une cité ultra moderne et l'arrivée de cette créature légendaire des temps anciens.

Premières cartes et date de sortie du booster B4





Outre Méga-Rayquaza-ex qui trouvera donc sa place dans un deck Feu et Électrik avec sa capacité misant sur la défausse d'Énergies, deux autres Méga-Évolutions sont donc introduites. D'un côté se trouve Méga-Métalosse-ex, qui en plus de sa grande quantité de PV disposera d'une attaque à fort potentiel de dégâts. De l'autre, nous avons Méga-Gallame-ex, dont la synergie avec la carte Dresseur Timmy est évidente, ce dernier permettant d'attaquer avec plus rapidement tout en infligeant au passage plus de dégâts. Reste à voir la viabilité dans un deck.

Nous sont également présentés Lakmécygne-ex et Carolina comme Dresseur, avec une autre synergie bien pratique si l'envie vous prend d'utiliser ce dernier. En effet, au lieu de perdre un tour en ne pouvant pas attaquer, la Championne permet de l'échanger avec un Pokémon du Banc.

Sinon, nous pourrons également obtenir Psykokwak, Absol, Genesect - sa version à une étoile est pour le moins magnifique - et Draco, dont le Talent pourra s'avérer utile aux decks Dragon. Un nouveau Stade est également introduit, la Grotte Arc-en-Ciel, qui de prime abord peut laisser perplexe. Pour le coup, son effet lié à la défausse et génération d'une Énergie s'adresse clairement à l'utilisation de Pokémon Dragon et servira à pallier le manque de chance.

Sans surprise, Domination Céleste sera disponible la semaine prochaine, le jeudi 30 juillet à 3h00. Vous trouverez en page suivante quelques visuels des nouveautés. Pour autant, c'est loin d'être terminé en termes d'annonces !

Un retour impromptu





Alors que les joueurs auront largement de quoi faire avec Domination Céleste (B4) qui, comme les autres extensions principales, devrait contenir au moins 155 cartes de base - Sagesse entre Ciel et Mer (A4) en a 161 -, DeNA va en rajouter une couche en faisant encore revenir temporairement le Booster de Luxe ex (A4b) durant la deuxième quinzaine d'août. Si en janvier dernier, cela passait puisqu'un booster à thème se complète assez vite, il faudra ici faire un choix si jamais vous comptez obtenir certaines cartes rares qui manquent encore à votre collection.

Des améliorations du jeu, il était temps !





Par ailleurs, les développeurs vont enfin proposer quelques fonctionnalités inédites et, cette fois, ce ne sera pas juste des bordures dorées, un retour en arrière en termes d'animation pour la Pioche Miracle ou une modification des missions et de l'obtention des Insignes.

La première est attendue de longue date et arrive même avec un peu d'avance au final, venant répondre au problème posé par le Booster de Luxe ex. Comme promis, les cartes identiques obtenues dans des extensions différentes seront enregistrées dans toutes les entrées du Cartodex et ce rétroactivement. En contrepartie, il ne sera plus possible de sélectionner l'extension d'une carte précise lors d'un Échange ou Partage, cela devenant inutile.

Encore plus réjouissant, il va être possible de partager les recettes de decks entre joueurs en créant un code-barres 2D, une belle avancée même s'il faudra toujours passer par les réseaux pour les transmettre.

Vient ensuite une nouveauté encore assez nébuleuse, qui permettra d'acquérir à coup sûr une carte de rareté ◆◆◆◆ ou supérieure lors de la prochaine ouverture d'un booster de la même extension sous certaines conditions. Un système de « pity » qui reste donc à définir. Les joueurs ayant été inactifs depuis un certain temps vont de leur côté bénéficier de missions leur permettant d'acquérir 120 Sabliers Booster et d'autres récompenses. Enfin, une amélioration de l'écran des missions (Missions de Deck, Collections par thème) inclura l'option de tout recevoir en une fois.

De nombreux évènements, toujours sur le même modèle





Quant aux activités autres que l'ouverture de paquets, elles seront toujours les mêmes, accompagnées par des missions sur le long terme pensées surtout pour les nouveaux joueurs, offrant des cartes bien utiles.

Missions cadeaux Deck d'élite Méga-Lucario-ex - De fin juillet à fin octobre.

- De fin juillet à fin octobre. Missions Collection de cartes pratiques - De fin juillet à fin octobre.

- De fin juillet à fin octobre. Missions spéciales d'été - De fin juillet à début août.

- De fin juillet à début août. Évènement Emblème Domination Céleste - 1re quinzaine d'août.

- 1re quinzaine d'août. Semaine de la communauté - 1re quinzaine d'août.

- 1re quinzaine d'août. Évènement Méga-Démolosse-ex - 2e quinzaine d'août.

- 2e quinzaine d'août. Évènement Pioche Miracle - 2e quinzaine d'août.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Si vous préférez les cartes bien réelles, n'hésitez pas à visiter la boutique officielle sur Amazon.