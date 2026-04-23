JCC Pokémon Pocket sonne l'heure du combat avec le booster Aura Palpitante, ça va cogner fort !

Les poings vont s'entrechoquer dans l'arène !





À l'exception de Merveilles de Paldea (B2a), la deuxième année du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket a été placée sous le signe de la Méga-Évolution avec Méga-Ascension (B1), Embrasement Écarlate (B1a), Parade Onirique (B2) et dernièrement Méga-Rayonnement (B2b). Il n'y a donc pas de quoi être surpris avec la poursuite de cette tendance et c'est cette fois Méga-Lucario qui est en vedette, comme le suggérait la fin du teaser posté hier soir sur les réseaux. En revanche, l'identité de son opposant peut davantage surprendre, puisqu'il s'agit de Méga-Jungko, dernier starter de la 3G qui manquait encore à l'appel.

Ils figurent donc tous les deux sur l'illustration du booster Aura Palpitante (B3), qui là encore ne se déclinera pas en deux versions.

Premières cartes et date de sortie du booster B3





Forcément, les deux lignées de ces Pokémon seront de la fête, avec notamment un Riolu à l'attaque plutôt correcte s'il se trouve face à un ex. Méga-Lucario-ex ne sera clairement pas le plus balèze sur le ring, mais pourra compter sur des supports intéressants, comme nous allons le voir plus bas. En revanche, Méga-Jungko-ex n'aura rien à envier à Méga-Braségali-ex avec sa Queue Mortelle infligeant 130 de dégâts (mieux que ce dernier) et empoissant, le tout avec le même nombre de PV !

DeNA va aussi proposer un Aquali-ex, il était temps ! Eh oui, seuls Voltali et Pyroli y avaient eu droit au cours de la première année. Son Talent Flot Gelé pourrait bien se montrer gênant en cas de mauvaise posture.

La vidéo met également en avant un Chelours ayant le potentiel de faire très mal pour les plus chanceux (donc l'IA adverse la plupart du temps...), tout comme un Roitiflam en fonction du nombre d'énergies Feu lui étant attachées. Rozbouton, Chapotus, Cradopaud, Axoloto, Maraiste et Scalproie se joindront eux aussi à la mêlée, ce dernier disposant d'une très belle Full Art inédite, mais d'un effet d'attaque pas forcément pratique.

Si vous aimez la 8G, les rangs des combattants faisant leur début dans le jeu vont accueillir Wushours et les deux formes de Shifours (Mille Poings et Poing Final), dont la particularité est leur Talent Type Double leur ajoutant justement le type Combat en plus du leur. Quelle utilité à cela ? Eh bien, l'association avec le nouveau Stade Colisée Antique leur permettra de frapper plus fort contre le Pokémon ex adverse, de même que Cornélia, de quoi renverser la vapeur avant un KO final ! Pour contrecarrer cela, l'Objet Nettoyage de Terrain pourra se révéler utile.

Quant à la date de sortie de Aura Palpitante, il sera disponible la semaine prochaine, le mardi 28 avril à 3h00. Vous trouverez quelques visuels des nouvelles cartes en page suivante.

Les évènements et missions à venir





Les prochaines semaines ne manqueront pas d'évènements donnant envie de se connecter et jouer, outre l'ouverture de boosters. Il y aura également l'ajout de nouveaux objectifs servant à débloquer un deck Feu, élément décidément à la mode, et quelques Dresseurs bien utiles. Tant mieux pour les nouveaux et ceux n'ayant pas de multiples exemplaires de ces cartes à leur disposition !

Missions cadeaux Deck d'élite - Fin avril à fin juillet - Accomplissez des missions pour obtenir un puissant Deck d'élite de type Feu comprenant Méga-Dracaufeu Y-ex (de Embrasement Ecarlate) et Sulfura-ex (de Puissance Génétique.

- Accomplissez des missions pour obtenir un puissant Deck d'élite de type Feu comprenant Méga-Dracaufeu Y-ex (de Embrasement Ecarlate) et Sulfura-ex (de Puissance Génétique. Missions Collection de cartes pratiques - Fin avril à fin juillet - Gagnez des cartes Dresseur, notamment Flora, Hélio et bien d'autres.

Évènement spécial 2026 - Fin avril à début mai - Célébrez les un an et demi du JCC Pokémon Pocket avec des combats en solo et des missions pour gagner des cartes promotionnelles, Zygarde-ex, des accessoires et bien plus encore.

- Célébrez les un an et demi du JCC Pokémon Pocket avec des combats en solo et des missions pour gagner des cartes promotionnelles, Zygarde-ex, des accessoires et bien plus encore. Évènement Emblème Pulsing Aura - Début mai à mi-mai - Affrontez-vous en combat pour tenter de remporter de nouveaux Emblèmes, de la Poudre Éclat et d'autres objets.

- Affrontez-vous en combat pour tenter de remporter de nouveaux Emblèmes, de la Poudre Éclat et d'autres objets. Semaine de la communauté - Début mai - Accomplissez des missions centrées sur l'échange et le partage de cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires et d'autres récompenses.

- Accomplissez des missions centrées sur l'échange et le partage de cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires et d'autres récompenses. Évènement Mega Scarhino ex - Mai - Participez à des combats solo spéciaux pour obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 8.

- Participez à des combats solo spéciaux pour obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 8. Évènement Pioche Miracle - Mi-mai à fin mai - Des cartes promotionnelles représentant Arcko et Gallame feront leur apparition dans les Pioches miracle. Pendant la durée de cet évènement, des missions permettront également aux joueurs d'obtenir un ticket boutique évènementiel pouvant être échangé contre une carte promotionnelle dans la boutique.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Si vous préférez les cartes bien réelles, n'hésitez pas à visiter la boutique officielle sur Amazon.