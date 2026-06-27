JCC Pokémon Pocket va couler des Jours Heureux avec sa prochaine extension

Un booster léger avant le prochain gros morceau





La semaine dernière, The Pokémon Company introduisait simultanément deux extensions pour son jeu de cartes, l'une pour le TCG physique et l'autre pour le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket disponible sur iOS et Android. Pour autant, Domination Céleste (B4) n'est pas le prochain booster attendu d'ici quelques jours et nous avions rendez-vous ce mercredi pour découvrir la nature du mini-set qui nous occupera d'ici là, faisant suite à Propulsion Paradoxe (B3a).

La communauté s'attendait à quelque chose de léger, similaire à La Clairière d'Évoli (A3b) paru l'an dernier au même moment, et ce sera effectivement le cas avec Jours Heureux (B3b), comme le met en avant une bande-annonce bucolique mettant en avant des créatures assez mignonnes, dont la mascotte de la licence.

Premières cartes et date de sortie du booster B3b





En termes de créatures un minimum intéressantes, nous avons tout d'abord Méga-Diancie-ex, bizarrement absent de l'illustration de ce paquet et qui comme d'autres Pokémon de base méga-évolués sera aussi bien limité en termes de PV que d'attaque. Toutefois, nous pouvons d'ores et déjà l'imaginer faire mal dans un deck aux côtés Méga-Gardevoir-ex par exemple.

Autres cartes du même acabit, Dedenne-ex s'appuiera sur les Outils pour éventuellement décupler sa puissance, tandis que Zoroark de Hisui-ex pourrait se révéler redoutable s'il est joué au bon moment, s'appuyant sur le nombre de Pokémon se trouvant dans la pile de défausse. D'ailleurs, d'autres formes provenant de Légendes Pokémon : Arceus vont être introduites, à commencer par Fragilady de Hisui et Muplodocus de Hisui, aux illustrations directement reprises du TCG.

La nouvelle Supporter Fan de Chiots va de son côté être utilisée en synergie avec plusieurs canidés de la licence possédant l'attaque Chiots à Gogo, avec à minima Caninos, Voltoutou, Pâtachiot et Rocabot. Si la possibilité de multiplier les dégâts de cartes aisément jouables est intéressante, le fait qu'ils soient de types différents et que cette capacité nécessite deux énergies nous laisse pour le moment dubitatif.

Sinon, nous avons droit à l'introduction de variantes pour un énième Pikachu, un Nymphali au Talent plutôt pratique et un Tiplouf, ainsi que d'un Rongrigou qui après une seule attaque s'endormira (qui va utiliser ça ?), un Ronflex empêchant l'utilisant des Stades, Ramoloss et Maraiste. Quant au nouvel Outil Petit Ballon, il pourrait devenir un incontournable pour rapidement remettre sur le banc des cartes comme Ogerpon Masque Turquoise-ex.

Si de prime abord ce booster à thème Jours Heureux ne paye pas de mine, il devrait apporter un peu de renouveau à la meta avant l'arrivée de Méga-Rayquaza. Son lancement est fixé à ce mardi 30 juin à 3h00. Pour ne pas changer, quelques visuels des nouveautés sont à retrouver en page suivante.

Pas de surprise du côté des évènements





Comme d'habitude, les activités auxquelles nous pourrons prendre part ont été détaillées et ne diffèrent pas du programme habituel, ce qui commence fortement à lasser la communauté.

Évènement Emblème Jours Heureux - Début à mi-juillet - Les joueurs peuvent s'affronter pour tenter de remporter de nouveaux emblèmes, de la Poudre Éclat et d'autres objets.

- Les joueurs peuvent s'affronter pour tenter de remporter de nouveaux emblèmes, de la Poudre Éclat et d'autres objets. Semaine de la communauté - Mi-juillet à fin juillet - Les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires et d'autres récompenses.

- Les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires et d'autres récompenses. Évènement Zorua de Hisui - Mi-juillet à fin juillet - Les joueurs pourront participer à des combats solos spéciaux afin d'obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 10.

- Les joueurs pourront participer à des combats solos spéciaux afin d'obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 10. Évènement Pioche Miracle - Mi-juillet à fin juillet - Des cartes promotionnelles représentant Caninos et Emolga apparaîtront dans les pioches miracles. Pendant cet évènement, les joueurs pourront également accomplir des missions leur permettant d'obtenir un ticket boutique évènement échangeable contre une carte promotionnelle à la boutique.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Si vous préférez les cartes bien réelles, n'hésitez pas à visiter la boutique officielle sur Amazon.