JCC Pokémon Pocket va nous faire redécouvrir les Merveilles de Paldea avec sa prochaine extension

La 9G enfin sous le feu des projecteurs





Hier soir, le compte Twitter / X du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket teasait la prochaine extension en mettant en scène des peluches des starters de la 9G, de quoi surprendre puisque l'accent était jusqu'à présent mis sur les Méga-Évolutions. Puisque nous attendons la révélation de la 10G lors du 30e anniversaire à la fin du mois, c'est sans doute le moment idéal pour un baroud d'honneur après tout.

Après Méga-Ascension (B1), Embrasement Écarlate (B1a) et Parade Onirique (B2), composé d'un seul paquet avec autant de cartes que s'il y en avait eu deux, nous pourrons d'ici quelques jours profiter des Merveilles de Paldea !

Premières cartes et date de sortie du booster B2a





Ce sera la semaine prochaine, le jeudi 26 février, que nous pourrons découvrir ce nouveau booster à thème, qui devrait donc être assez simple à compléter, ces derniers comportant habituellement entre 69 et 75 cartes. Parmi elles, nous retrouvons d'ores et déjà Poussacha, Chochodile et Coiffeton, qui font office de têtes d'affiche, avec un Miascarade-ex qui promet d'être redoutable avec sa Magie Florale qui ne laissera aucun répit au banc.

D'autres créatures de Pokémon Écarlate et Violet sont à l'honneur de cette vidéo, à savoir Pohm, Olivini, Pâtachiot, Axoloto de Paldea, la déclinaison ⭐︎ de Famignol, un Craparoi bien puissant au risque d'être Confus en attaquant, Forgerette et un Malvalame conçu pour lutter contre les ex malgré son coût en énergie élevé par rapport à d'autres solutions plus efficaces. Enfin, si vous aimez pimenter vos parties, Gromago-ex pourrait vous intéresser avec sa Ruée Dépensière liée aux énergies lui étant attachées. Vous noterez également la présence sur l'illustration principale d'Arboliva, Tapatoès (Plumage Vert) et Baojian. Ce dernier ayant eu droit à une déclinaison ex dans le TCG physique, tout est possible ici.

Quant aux Dresseurs, ce sont évidemment nos camarades d'aventure qui ont été choisis, c'est-à-dire Menzie (pour les decks Électrik) et Pepper, avec la place de Mesaledo en guise de Stade. Rien de bien révolutionnaire dans l'ensemble, alors espérons que le reste remontera le niveau...

Pas de nouveautés en termes d'évènements





Pour terminer, voici un point sur les évènements qui s'étaleront sur la fin février et tout au long du mois de mars, sans surprise cette fois. Étrangement, les dates n'ont cette fois pas été données, à croire que le calendrier n'est pas encore fixé...

Évènement Emblème Merveilles de Paldea - Fin février à début mars - Les joueurs peuvent gagner des emblèmes, de la poudre éclat ainsi que d'autres objets en remportant des combats contre d'autres joueurs.

- Les joueurs peuvent gagner des emblèmes, de la poudre éclat ainsi que d'autres objets en remportant des combats contre d'autres joueurs. Évènement de la Semaine Bonus - Début mars - Les joueurs peuvent combattre pour obtenir des sabliers, des accessoires spéciaux et d'autres récompenses.

- Les joueurs peuvent combattre pour obtenir des sabliers, des accessoires spéciaux et d'autres récompenses. Évènement Butin Charbambin - Mi-mars à fin mars - Les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d'obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 5.

- Les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d'obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 5. Évènement Pioche Miracle - Mi-mars à fin mars - Des cartes promotionnelles représentant Pohm et Terraiste de Paldea apparaîtront dans les pioches miracle. Cet évènement proposera également des missions permettant aux joueurs d'obtenir un ticket boutique évènementiel pouvant être échangé contre une carte promotionnelle dans la boutique.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le vôtre ne permet pas de faire tourner l'application.