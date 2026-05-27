JIRAF, Dr JVTEK et GAMERGEN donnent rendez-vous en live autour du jeu vidéo

Ce soir, GAMERGEN vous donne rendez-vous pour un nouveau live consacré à l’actualité du jeu vidéo, avec une émission placée sous le signe de l’échange, de l’analyse et de la discussion. Autour de la table, Eric de Brocart sera accompagné de Dr JVTEK et de JIRAF pour revenir sur un sujet qui traverse toute l’industrie depuis plusieurs années.

La crise du jeu vidéo sera au cœur de cette émission, avec un regard porté sur les transformations du marché, les difficultés des studios, les choix des éditeurs et l’évolution du public. Entre licenciements, fermetures de structures, budgets de production toujours plus élevés, saturation du calendrier et remise en question de certains modèles économiques, le secteur semble chercher un nouvel équilibre.

Le live permettra également de revenir sur la place de l’industrie française, souvent saluée pour sa créativité, mais confrontée aux mêmes tensions que le reste du marché. Studios indépendants, productions ambitieuses, financements, visibilité des jeux et concurrence internationale feront partie des sujets abordés au fil de la soirée.

L’objectif ne sera pas seulement de dresser un constat pessimiste, mais aussi de comprendre comment le jeu vidéo peut rebondir après plusieurs années de turbulences. Le marché a déjà connu de nombreux cycles, avec des périodes de croissance rapide, des phases de correction, puis de nouvelles formes d’innovation. Vingt ans après certaines grandes mutations du secteur, la question mérite donc d’être posée à nouveau.

Comme toujours, l’émission laissera une place importante aux échanges avec la communauté. Vos remarques, vos questions et vos expériences viendront nourrir la discussion en direct, notamment sur la manière dont vous percevez l’évolution actuelle du jeu vidéo, que vous soyez joueur, passionné, développeur, observateur du secteur ou simple curieux.

Rendez-vous ce soir en direct sur la chaîne GAMERGEN pour une émission consacrée à la crise du jeu vidéo, à ses causes et à ses possibles issues. Préparez vos questions, le débat promet d’être riche.