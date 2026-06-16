Kingdom Hearts Collection [I ~ III] : la saga débarque sur la génération actuelle avec une compilation ultra complète, le cloud va tirer sa révérence

Kingdom Hearts part à l'assaut de nouvelles plateformes





Le dernier Nintendo Direct a surpris avec l'apparition inespérée de Kingdom Hearts IV, l'occasion pour Square Enix d'annoncer qu'il sera multiplateforme au lancement et d'en montrer quelques extraits fort alléchants. Mais juste avant ça, ce sont les précédents titres de la licence qui ont refait parler d'eux avec principalement l'annonce de Kingdom Hearts Collection [I~III], une nouvelle grosse compilation regroupant l'ensemble de la Saga du chercheur de ténèbres et qui sera un poil différente du All-in-One Package de la PS4.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Date de sortie et détails de commercialisation





La sortie de Kingdom Hearts Collection [I~III] est d'ores et déjà datée au 8 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et Switch 2, Square Enix précisant qu'il s'agira de versions natives. Le contenu sera donc identique au pack Kingdom Hearts Integrum Masterpiece sur PC, mais à un tarif bien moindre.

Des éditions « physiques » seront proposées sur PS5 et Switch 2, cette dernière étant évidemment une Carte clé de jeu. Sur la machine de Sony, le compte officiel précise qu'il y aura une mise à jour day one. L'ensemble des jeux nécessitant déjà 112,36 Go sur PS4, cela signifie que tout ne sera pas sur le Blu-ray, rendant le tout inutile... N'espérez pas non plus de mise à niveau, le mieux qui sera proposé est une réduction pour les possesseurs actuels de copies numériques.

Les joueurs pourront également se procurer chaque partie de ce recueil vidéoludique individuellement sur ces plateformes. De plus, si vous jouez sur ordinateur, le Microsoft Store va également en bénéficier à cette occasion, en plus de Steam et l'Epic Games Store.

Plus étonnant, mais cela s'explique par l'information à venir dans la suite de cet article, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX sera disponible à cette même date sur la Switch première du nom, directement en dématérialisé tout ce qu'il y a de plus classique.

Bonus de précommande 48 heures d'Accès Anticipé. Bonus d'achat Sur PS5 : Keyblade Bleu de minuit.

Sur Xbox Series X|S : Keyblade Vert fantôme.

Sur Switch 2 : Keyblade Longue Nuit. Kingdom Hearts Collection [I~III] - 79,99 € (en physique sur PS5 et Switch 2) Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (39,99 € vendu séparément) :

Kingdom Hearts Final Mix ;



Kingdom Hearts Re:Chain of Memories ;



Kingdom Hearts 358/2 Days (cinématiques HD Remastered) ;



Kingdom Hearts II Final Mix ;



Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix ;



Kingdom Hearts Re:Coded (cinématiques HD Remastered).

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (39,99 € vendu séparément) :

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD ;



Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage- ;



Kingdom Hearts χ Back Cover (film).

Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) (39,99 € vendu séparément).

Démo disponible sur l'eShop.

Bande-annonce en japonais

Des achats dans le cloud qui partiront en fumée





Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que tous ces titres sont déjà disponibles sur Switch depuis 2022, mais dans des versions utilisant le cloud, vendues plein pot et nécessitant d'être constamment connecté à Internet pour y jouer. Square Enix se sera bien gardé d'évoquer le sujet dans son communiqué, reléguant l'information à son centre d'aide et n'évoquant qu'une remise proposée aux acheteurs. En effet, en plus de l'arrêt des ventes, c'est carrément le service qui va fermer dans un an :

Les titres KINGDOM HEARTS en Version Cloud sur Nintendo Switch ne sont plus disponibles à la vente depuis le mardi 9 juin 2026 à 14h59 (UTC). Même après l'arrêt de leur commercialisation, ces titres resteront jouables jusqu'au mercredi 9 juin 2027 à 14h59 (UTC). Nous présentons nos sincères excuses à nos estimés clients pour cette annonce soudaine.

Si vous êtes concernés, vous avez littéralement payé pour du vent et devrez repasser à la caisse pour jouer à la saga sur Switch 2, mais avec une remise de 50 % pour tenter de faire avaler la pilule. Au moins, les sauvegardes des versions cloud pourront être transférées sur Switch 2.

Et si vous n'êtes pas intéressé par la nouvelle console de Nintendo, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX va donc ressortir sur Switch au format numérique sur l'eShop.

Une nouvelle polémique artistique





Enfin, l'illustration utilisée comme artwork principal que nous retrouverons sur la jaquette en magasin n'est pas passée inaperçue auprès des internautes et la cause est encore et toujours la même : l'IA générative... Plusieurs éléments laissent penser que cet outil a été utilisé dans la création du visuel, remettant en question l'ensemble de ce collage. Pour commencer, Donald Duck est généralement représenté avec quatre doigts à chaque main. C'est bien le cas pour sa main gauche « tenant » son sceptre (il ne l'agrippe pas vraiment), mais pas pour la droite lorsqu'elle apparaît, où il en a alors cinq... Un tel manque de cohérence peut difficilement être attribué à un artiste, encore moins à Tetsuya Nomura.

Autre détail, le museau de la Keyblade de Sora diffère de son apparence normale, que vous pouvez voir sur les images en page suivante par exemple. En forme de couronne, les deux pointes triangulaires qui s'y trouvent sont censées posséder deux bouts sphériques (ou hexagonaux selon l'ancienneté de la modélisation in-game) à leur sommet. Or, sur la version au premier plan, nous voyons distinctement deux pointes triangulaires... Quant à Dingo (Goofy en anglais), la première illustration qui ressort sur Google Images en cherchant « Goofy jumping » est identique sur la pose, seule la tenue ayant été modifiée. Une telle « inspiration » est là encore souvent à relier avec l'utilisation de l'IA, mais certains évoquent la possibilité d'un travail effectué par-dessus la jambe sous Photoshop, de nombreux autres détails étant tout aussi douteux.

Quoi qu'il en soit, cela ne renvoie pas une bonne image de Square Enix.

Si cette Kingdom Hearts Collection [I~III] vous intéresse, elle est disponible en précommande sur Amazon (PS5 et Switch 2).