Kingdom Hearts IV sera multiplateforme et nous régale avec son gameplay dans une nouvelle bande-annonce

La prochaine aventure de Sora accessible à tous





Si voir une annonce de portages des anciens épisodes de Kingdom Hearts sur Switch 2, entre autres, n'avait rien d'étonnant pour un Nintendo Direct, la vidéo qui a suivi a fait l'effet d'un rêve éveillé puisque le tant attendu Kingdom Hearts IV s'est enfin remontré ! Dévoilé en avril 2022 pour les 20 ans de la licence, l'Action-RPG de Square Enix n'a depuis eu droit qu'à un collage de visuels l'an dernier pour nous rappeler qu'il existe. Ici, l'éditeur va déjà plus loin avec du gameplay. Mais surtout, il confirme son intention de sortir le jeu simultanément sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam, Epic Games Store et Windows Store). Personne ne sera mis de côté et ça fait plaisir, comme pour Final Fantasy VII Revelation.

Une vidéo qui met l'eau à la bouche





Propulsé à Quadratum, une réalité semblable à la ville de Tokyo de notre monde réel et où les concepts de Lumière et Ténèbres n'existent pas naturellement, l'arrivée de Sora et d'autres personnages comme la narratrice qui ressemble au Maître des Maîtres va les introduire, avec les Sans-cœur au passage. Outre Strelitzia, de nouveaux personnages sont rapidement dévoilés, dont un porteur de Keyblade. Luxord de l'Organisation XIII fera son retour, ainsi que Donald et Dingo, toujours chez Hadès à en croire les flammes bleues. Le plan sous la pluie est lui intriguant, car le personnage se tenant à côté de Sora ressemble énormément à Xemnas, sans que son visage ne soit montré. Quant aux extraits en plein affrontement, cela donne vraiment envie d'en voir plus ! Des visuels sont à retrouver en page suivante.

Actuellement, vous pouvez vous procurer Kingdom Hearts All-in-One Package sur PS4 à 49,99 € du côté de la Fnac.