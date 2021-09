Kirby et le monde oublié : un nouvel épisode en 3D présenté avec une période de sortie lors du Nintendo Direct !

Parmi le casting de stars de chez Nintendo figure une adorable boule rose, Kirby. Les sorties de ses jeux sont régulières et la Switch a déjà eu droit à Kirby: Star Allies en plat de résistance, ainsi qu'aux deux petites productions Super Kirby Clash et Kirby Fighters 2. Eh bien, tout porte à croire que sa prochaine grande aventure s'apprête à être dévoilée ce soir lors du Nintendo Direct, merci la fuite venant de... Nintendo justement.

C'est par l'intermédiaire du site officiel japonais de l'éditeur que nous découvrons au sein du calendrier de jeux prévus pour 2022 un certain « 星のカービィ ディスカバリー » soit Hoshi no Kirby Discovery, ce qui donnerait simplement Kirby Discovery par chez nous. Il serait prévu au printemps de l'année prochaine en physique et dématérialisé, et semble avoir comme décors un monde post-apocalyptique qui lui vaut déjà d'être comparé avec humour à The Last of Us. Pour le reste, il va falloir patienter encore quelques heures.

Mise à jour : finalement, il faudra l'appeler Kirby et le monde oublié, qui s'inspirera clairement de Super Mario Odyssey en nous faisant parcourir un monde en 3D dans la peau de Kirby au printemps 2022. Une première bande-annonce donnant le ton a été diffusée pour l'occasion.

