L'essentiel de l'actu VR (Semaine du 30 janvier au 5 février 2023) : Jeux, Actus, Hardware et Bon Plans

Cette semaine, en autonome, nous avons l'annonce de la suite de Retropolis premier du nom, six jeux qui viennent de débarquer sur Pico, l'annonce du Steam Next Fest 2023, entre autres.





Peanut Button, le studio de Retropolis premier du nom vient de confirmer que sa suite, Retropolis 2 : Never Say Goodbye est en cours de développement. Cette nouvelle aventure, dans le pur style Point-and-click (Monkey Island, Day of the Tentacle...) sera disponible sur les principales plateformes VR cette année.

Vous ne serez pas dans l'obligation de faire le premier épisode, le jeu nous narrant une toute nouvelle histoire. Muni de bras extensibles, le joueur peut collecter des objets à distance et ainsi résoudre des énigmes. Le jeu sera également plus long, plus beau, mieux animé que par le passé. Retropolis 2 : Never Say Goodbye sortira sur Meta Quest, Pico, PCVR ainsi que sur le dernier Vive XR Elite.

Cette semaine, c'est la fête car pas moins de six jeux sont de sortie, dont certains gratuits. Nous commençons avec Blaston (free-to-play), certainement le jeu de duel le plus intéressant qu'il nous a été donné d'essayer en réalité virtuelle. Nous enchaînons avec Kung Fu Beat (9,99 €) qui se révèle encore être un énième mauvais Beat Saber. Pareil pour Power Punch (9,99 €) qui tente de copier les jeux de boxe existants sans être au même niveau. Enhance VR (gratuit) est quant à lui un Dr Kawashima-like qui vaut le coup d'œil car il permet de préserver sa santé mentale en faisant des exercices cérébraux quotidiens. Mme Pirate (gratuit) est un court métrage qui est proposé gratuitement et assez bien réalisé, nous vous en conseillons le visionnage. Et pour finir, nous avons Cybrix (12,99 €), un Arkanoid en VR qui nous a vraiment bluffé, amateurs de Racket NX, vous ne pouvez pas passer à côté.

Quoi de neuf en PCVR cette semaine ?

Steam Next Fest 2023 : Le Steam Next Fest rempile une nouvelle fois cette année, avec dans sa besace de nombreuses démos de jeux PCVR :

Ce ne sont pas moins de 17 jeux que vous pourrez bientôt essayer, parmi : Alpha Terminus

Band Space

Formula Retro Racing - World Tour

Gazzlers

Golf on the Moon (VR)

House Builder VR

Increment

No More Rainbows

Ornament Express

Survivorman VR : The Descent

Talou

The Aquatic Messenger

The Events At Unity Farm

VetVR Simulateur vétérinaire

VReken

VRNOID

Yupitergrad 2 : The Lost Station.

Dans cette liste, il y a bien sûr des jeux qui nous donnent envie plus que d'autres, c'est le cas de Formula Retro Racing - World Tour, Gazzlers ou le très attendu et toujours repoussé Yupitergrad 2 : The Lost Station. Ceci dit, le beat em up VReken, le jeu d'énigmes Ornament Express ainsi que le " Rock Band-like " Band Space se démarquent également du lot. Le Steam Next Fest sera mis en ligne le 6 février à 10 heures PST et se terminera une semaine plus tard, le 13 février. Cradle of sins : Après une fermeture temporaire, Cradle of Sins rouvre le playtesting du jeu le 22 février, ramenant ce jeu d'aventure MOBA et coopératif sur PCVR. Bien que Cradle of sins ait été lancé en accès anticipé sur Steam en proposant deux modes de jeu différents, le MOBA et le coopératif, celui-ci a été arrêté en cours de route à cause de problèmes de serveurs et de migration du jeu vers Unreal Engine V. Voici comment le studio U24 nous présente le jeu : Cradle of Sins est un jeu d'action-aventure sur PC & VR Cross-platform qui se déroule dans un monde sombre et bizarre peuplé de créatures badass. Préparez-vous et invitez vos amis car ces batailles pour les dominations des différents Architectes sont sans fin. Et choisissez avec soin le clan que vous souhaitez servir pour une expérience compétitive immersive et différente à chaque fois que vous jouez. La date de sortie de Cradle of Sins n'a pas encore été confirmée, mais le studio affirme qu'une annonce sera bientôt faite. En attendant, vous pouvez demander l'accès au prochain playtest via Steam. Hubris : Cyborn a publié une nouvelle mise à jour de Hubris pour PC VR, ajoutant des améliorations de combat et de nouvelles variantes d'ennemis. Conscient du retour des joueurs, cette MAJ vise à rééquilibrer l'expérience de jeu. Dans les faits, nous obtenons deux nouvelles variantes de soldats, un mode de tir alternatif pour le fusil à pompe, un temps d'attente de rechargement des armes prévu afin de faire durer l'action, ainsi que de nouveaux paramètres graphiques destinés aux GPU haut de gamme. Hubris est disponible dès maintenant sur les plates-formes PCVR, où Cyborn offre une remise de 25 % jusqu'au 6 février pour célébrer ladite mise à jour. Le jeu sera également disponible sur Meta Quest 2, PSVR 2 et "d'autres plateformes non annoncées" plus tard dans l'année, mais les dates de sortie précises n'ont pas encore été confirmées. Vous souhaitez savoir si le jeu vaut le coup ? Lisez notre test.

Quoi de neuf sur l'actu PSVR 2 cette semaine ?

Zombieland arrivera donc sur PlayStation VR 2 (le jour de sa sortie) dans une version boostée et exclusive :

(NDLR : Trailer Meta Quest)



Voici ce que l'équipe annonce au niveau du contenu :



Les joueurs peuvent également s'attendre à un nouveau niveau de l'histoire, trois nouveaux niveaux de remixage, de nouveaux défis pour le champ de tir, de nouvelles armes, de nouveaux avantages et de nouveaux habillages d'armes pour améliorer le rythme rapide et palpitant du jeu de la horde de zombies

XR Games précise que cette version prendra en compte les spécificités du casque, telles que l'haptique, la prise en charge de la dioptrie ainsi que le rendu fovéal. Mais ce n'est pas tout, il est aussi question d'un nouveau style artistique : le cell-shading, de nouveaux modèles de personnages, des animations, musiques et éclairages supplémentaires, et enfin un système de progression remanié et une physique des ragdolls (cadavres) plus réaliste.

Zombieland : Headshot Fever Reloaded ne peut pour l'instant être précommandé en Europe, quant à son prix, celui-ci devrait tourner aux alentours de 25 €.

Les brèves :

Meta va élargir l'audience de Horizon Worlds en proposant la possibilité d'y jouer depuis son mobile ou depuis une interface web. Pour le moment, il s'agit d'un test alpha, vous trouverez plus d'informations ici.



Toujours chez Meta, clap de fin pour Crayta, pas assez populaire pour assurer un suivi continu. Les développeurs incitent les joueurs à sauvegarder leurs travaux avant la fermeture prévue le 3 mars prochain. Si vous nous suivez depuis plus d'un an, nous avions pu nous essayer à Crayta (voir article), à l'époque nous étions stupéfait de constater qu'il faisait tout ce qu'un Horizon Worlds ne proposait pas : il était beau (merci le cloud gaming) et complet. Cependant, celui-ci n'était pas en VR et inconnu au bataillon. Nous aurions tellement préféré la situation inverse, l'abandon d'Horizon Worlds au profit d'un portage de Crayta en VR, c'est tellement dommage !

