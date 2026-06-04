Latin American Games Showcase, GAMERGEN vous donne rendez-vous ce soir pour suivre la conférence en direct

La saison des conférences continue, et cette fois, cap sur une scène créative encore trop peu mise en avant. Le Latin American Games Showcase revient ce soir dans le cadre du Summer Game Fest, avec une nouvelle édition consacrée aux productions venues d’Amérique latine et aux créateurs latino-américains installés à travers le monde. Le principe de l’évènement est simple. Mettre en lumière des jeux qui n’ont pas toujours la place qu’ils méritent dans les grandes conférences internationales. Cette édition 2026 devrait proposer un programme dense, avec environ 80 jeux venus de 12 pays d’Amérique latine, entre bandes-annonces, révélations de gameplay, annonces de dates de sortie et premières mondiales. L’évènement sera diffusé ce jeudi 4 juin à 23h00, heure française et nous en assurons le ReStream sur notre chaîne YouTube dès 22h45.

Comme pour plusieurs rendez-vous de cette période, nous vous proposerons de suivre la conférence en notre compagnie avec un restream en direct. L’occasion de découvrir ensemble une sélection de jeux probablement très variée, entre productions indépendantes, projets plus expérimentaux, propositions narratives, jeux d’action, aventures colorées et titres parfois difficiles à croiser dans les circuits habituels.

Le Latin American Games Showcase n’a pas vocation à rivaliser avec les grosses conférences des grands éditeurs. Son intérêt se situe ailleurs. Il permet de prendre le pouls d’une scène en pleine structuration, portée par des studios qui utilisent souvent le jeu vidéo pour raconter d’autres histoires, explorer d’autres sensibilités et proposer des univers moins formatés. Pour les curieux, c’est souvent dans ce type de conférence que se cachent les surprises les plus inattendues.

Nous vous donnons donc rendez-vous ce soir pour suivre le Latin American Games Showcase en direct, réagir aux annonces, repérer les titres à surveiller et échanger avec vous autour de cette scène latino-américaine qui mérite clairement un peu plus de visibilité.

Le restream sera à suivre sur notre chaîne YouTube GAMERGEN, avec nos réactions en direct et notre débrief au fil des annonces.