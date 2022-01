Légendes Pokémon : Arceus, Nintendo fait le point avec un trailer récapitulatif et diffuse trois spots TV

Nous ne sommes plus désormais qu'à trois semaines du lancement de Légendes Pokémon : Arceus, le prochain jeu de Game Freak qui changera des codes des précédents épisodes de la série principale en proposant d'explorer la région de Hisui (ancien nom de Sinnoh) dans de vastes zones ouvertes. Si la sortie est proche, nous n'avons au final pas eu tant d'informations que ça à son sujet au fil des mois, le dernier point mi-décembre ayant par exemple servi à introduire plusieurs personnages importants de l'aventure. Eh bien, pour ne pas changer, c'est désormais Nintendo qui fait le point avec une vidéo récapitulative (en japonais).

Si vous attendiez des visuels inédits du jeu, vous êtes servis. Un premier point évoque la création du premier Pokédex de la région pour le Groupe Galaxie avec l'aide du Professeur Lavande, avec de l'exploration depuis un bivouac en pleine nature, des rencontres où notre Dresseur sera exposé au danger et des affrontements entre Pokémon évidemment. Ensuite, c'est la ville de Rusti-Cité qui est à l'honneur, rassemblant toutes les installations nécessaires pour bien nous préparer à l'aventure et personnaliser la tenue et la coiffure de notre avatar, avec plus de choix que jamais ! Les montures inédites de cet épisode sont ensuite montrées, permettant de voyager rapidement sur terre, sur les flots et dans les airs. Viennent enfin les Pokémon monarques faisant office de boss, dont Hachécateur. Et, oui, comme le montre la fin de la vidéo, il y aura bien de rares affrontements entre Dresseurs, c'est toujours bon de le repréciser.

Enfin, nous avons droit à trois spots TV, là encore en japonais. Le premier se concentre sur la capture de Pokémon, qui pourra même être effectuée à dos de Paragruel, et les montures, avec le survol d'un volcan qui est sans doute le Mont Abrupt. Le deuxième nous plonge dans l'action face à des créatures bien énervées aux yeux rouges, dont Zoroark de Hisui. Enfin, le dernier est bien plus calme en faisant surtout la part belle aux décors.

La date de sortie de Légendes Pokémon : Arceus est pour rappel fixée au 28 janvier sur Switch et vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 49,99 €.