LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir modifie lui aussi sa date de sortie, de quoi réjouir les joueurs impatients

La lutte contre le crime n'attend pas !





L'an dernier, Warner Bros. Games et TT Games annonçaient LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ou LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir dans la langue de Molière, un retour en force de ce super-héros culte de DC Comics dont l'éditeur a bien besoin après plusieurs projets n'ayant pas rencontré le succès escompté. Lors des Game Awards 2025, nous avions découvert ses différentes éditions et sa date de sortie, fixée au 29 mai 2026, voire un peu plus tôt via un Accès Anticipé.

C'est désormais de l'histoire ancienne, car sans crier gare ni donner de raison particulière, elle a été avancée d'une semaine au 22 mai sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Oui, comme PRAGMATA il y a peu. Serait-ce là une nouvelle stratégie marketing consistant à prévoir large puis faire parler du projet en positif en le sortant plus tôt que prévu ? Seul l'avenir nous le dira. Par conséquent, les joueurs se procurant l'édition Deluxe pourront eux y jouer dès le 19 mai, comme confirmé sur Twitter / X.

Les criminels de Gotham à l'honneur





Par ailleurs, une cinématique mettant en scène le Joker a récemment été mise en ligne, le montrant avec ses sbires en train de vandaliser les œuvres d'un musée dans le plus pur esprit des jeux LEGO, avant que Batman et Catwoman n'arrivent pour rétablir l'ordre. Et si ça ne vous suffit pas, une autre vidéo sert à introduire divers hommes et femmes de main des vilains de Gotham. En plus des minifigurines de base aux apparences variées et capables d'utiliser divers équipements, nous retrouverons également des brutes bien massives.

Si vous attendez LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sur Switch 2, il va toujours falloir patienter, aucune période de lancement n'ayant été donnée. Vous pouvez précommander le jeu chez Cdiscount à partir de 69,99 €.