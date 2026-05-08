LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir s’offre un trailer nostalgique au son de Seal

Warner Bros. Games a mis en ligne le trailer de lancement de LEGO® Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noir, attendu le 22 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games Store. Cette nouvelle aventure en monde ouvert ambitionne de réunir plusieurs facettes de l’univers Batman, en retraçant le parcours de Bruce Wayne depuis ses origines jusqu’à son statut de légende de Gotham City.

La bande-annonce est rythmée par l’envoûtant « Kiss from a Rose » de Seal, chanson récompensée aux Grammy Awards et associée à la bande originale du film Batman Forever, sorti en 1995. Un choix musical qui joue clairement la carte de la nostalgie, tout en accompagnant de nouvelles séquences cinématiques et de gameplay centrées sur le Chevalier Noir.

Dans cette nouvelle vidéo, Batman n’évolue pas seul. Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman et Talia al Ghul font partie des alliés aperçus aux côtés du héros. Face à eux, la menace se précise avec une galerie de super-vilains emblématiques de DC, parmi lesquels le Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Double-Face, Ra's al Ghul, Bane et d'autres figures bien connues de Gotham.

Développée par TT Games, cette production est présentée comme un jeu d’action-aventure en monde ouvert. Le titre proposera une histoire originale inspirée de plusieurs décennies de films, de séries télévisées, de comics et de jeux Batman, tout en conservant l’humour propre aux productions LEGO. L’objectif semble donc être de réunir différentes générations de fans autour d’une relecture accessible, familiale et volontairement référencée du mythe Batman.

Les précommandes sont déjà ouvertes pour les éditions Standard et Deluxe sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les joueurs qui opteront pour la Deluxe Edition profiteront d’un accès anticipé de 72 heures, avec une disponibilité dès le 19 mai, avant la sortie officielle fixée au 22 mai. Toutes les précommandes donneront également accès au costume de Batman inspiré de The Dark Knight Returns, disponible dès la sortie du jeu.

Un bonus supplémentaire, le Bat-costume « Âge d’or », sera également offert au lancement. Ce contenu pourra être débloqué par les utilisateurs éligibles disposant d’un compte Warner Bros. Games, ou par ceux qui en créeront un. Le communiqué met aussi en avant une passerelle entre le jeu et les produits physiques LEGO, avec quatre nouveaux sets LEGO DC Batman déjà disponibles.

Ces sets incluent du contenu numérique à utiliser lors de la sortie du jeu. Le set LEGO DC Batman Batman Logo permettra d’obtenir un Bat-costume doré exclusif en jeu. Les sets The Batman Batmobile, Batman v Superman Batmobile et Batman & Robin Batmobile donneront chacun accès à une version jouable du véhicule correspondant, ainsi qu’à une variante dorée exclusive. Ces contenus dorés seront uniquement disponibles via l’achat des sets LEGO concernés.





LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira le 22 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. La version Nintendo Switch 2 est également prévue, mais elle arrivera plus tard en 2026.