LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le combat final officialisé, une pièce culte arrive très bientôt

Un set hommage à un moment légendaire





LEGO et Nintendo annoncent officiellement The Legend of Zelda : Ocarina of Time – Le Combat Final, un nouveau set destiné aux fans de la licence et aux collectionneurs. Prévu pour une sortie le 1er mars 2026, ce coffret sera proposé au prix de 119,99 €. Il met en scène l’affrontement final entre Link et Ganondorf dans le château en ruine, un décor emblématique qui promet une expérience de construction à la fois créative et résolument nostalgique.

Une scène culte richement détaillée





Le set reproduit la tour détruite du château, accompagnée de décombres et de plusieurs éléments interactifs. Un mécanisme permet notamment de faire surgir Ganondorf, tandis que trois cœurs de vie sont dissimulés dans la structure. Plusieurs figurines viennent animer la scène, avec Link, Zelda et Ganondorf en minifigurines, une grande figurine en briques de Ganon, ainsi qu’une version transparente de la fée Navi. De nombreux objets emblématiques sont inclus, comme l’Épée de Légende, la Masse des Titans, le Bouclier Hylien, deux capes en tissu et deux épées pour Ganon, renforçant la fidélité à l’univers original.

MODÈLE À COLLECTIONNER – Les adultes dès 18 ans peuvent partager leur passion pour les jeux vidéo avec ce set de construction et d’aventures fantastiques LEGO®, un modèle d’exposition animé par 5 personnages mythiques de Ocarina of Time™

– Les adultes dès 18 ans peuvent partager leur passion pour les jeux vidéo avec ce set de construction et d’aventures fantastiques LEGO®, un modèle d’exposition animé par 5 personnages mythiques de Ocarina of Time™ SET LEGO® AVEC DES RUINES DE CHÂTEAU POUR DÉCOR – Le set Ocarina of Time™ – Le combat final (77093) à collectionner inclut un décor de château en ruines, les minifigurines de Link, Zelda et Ganondorf, ainsi que 2 autres personnages mythiques

– Le set Ocarina of Time™ – Le combat final (77093) à collectionner inclut un décor de château en ruines, les minifigurines de Link, Zelda et Ganondorf, ainsi que 2 autres personnages mythiques CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS – Recréez la scène du combat final avec des décombres mobiles, un bouton qui fait surgir Ganondorf des ruines, la Masse des Titans cachée dans la tour, les cœurs de vie secrets et bien plus encore

– Recréez la scène du combat final avec des décombres mobiles, un bouton qui fait surgir Ganondorf des ruines, la Masse des Titans cachée dans la tour, les cœurs de vie secrets et bien plus encore PERSONNAGES ET ACCESSOIRES – Ce set nostalgique The Legend of Zelda™ inclut les minifigurines de Link, Zelda et Ganondorf, une grande figurine en briques de Ganon, une construction représentant Navi, 2 capes en tissu et plus encore

– Ce set nostalgique The Legend of Zelda™ inclut les minifigurines de Link, Zelda et Ganondorf, une grande figurine en briques de Ganon, une construction représentant Navi, 2 capes en tissu et plus encore CADEAU POUR ADULTES – Mettant en scène des personnages Nintendo®, ce set de construction est un fabuleux cadeau d’anniversaire ou de fêtes pour les fans de la saga The Legend of Zelda™ ou les amateurs d’objets LEGO® collectors

– Mettant en scène des personnages Nintendo®, ce set de construction est un fabuleux cadeau d’anniversaire ou de fêtes pour les fans de la saga The Legend of Zelda™ ou les amateurs d’objets LEGO® collectors REGROUPEZ VOS CONSTRUCTIONS – Avec l’application LEGO® Builder, vous pouvez construire vos modèles avec des instructions en 3D, suivre votre progression et sauvegarder tous vos sets au même endroit

– Avec l’application LEGO® Builder, vous pouvez construire vos modèles avec des instructions en 3D, suivre votre progression et sauvegarder tous vos sets au même endroit SET LEGO® AVEC DES HÉROS ET DES MÉCHANTS – Ce modèle LEGO The Legend of Zelda™, inspiré d’un jeu vidéo très apprécié, associe des personnages culte à une expérience de construction LEGO créative et stimulante

– Ce modèle LEGO The Legend of Zelda™, inspiré d’un jeu vidéo très apprécié, associe des personnages culte à une expérience de construction LEGO créative et stimulante DIMENSIONS – Cet objet de collection LEGO® The Legend of Zelda™ de 1 003 pièces représentant le combat final mythique de Ocarina of Time™ mesure plus de 17 cm de haut, 29 cm de large et 18 cm de profondeurÂge recommandé : 18+

– Cet objet de collection LEGO® The Legend of Zelda™ de 1 003 pièces représentant le combat final mythique de Ocarina of Time™ mesure plus de 17 cm de haut, 29 cm de large et 18 cm de profondeurÂge recommandé : 18+ Contient 1003 pièces.

Un objet de collection pensé pour les fans adultes





Pensé comme un set LEGO destiné aux adultes, ce modèle s’adresse avant tout aux passionnés de jeux vidéo et aux amateurs de belles pièces à exposer. La construction est accompagnée de l’application LEGO Builder, qui propose des outils de visualisation en 3D, la sauvegarde des modèles et un suivi précis de la progression. Voilà donc de quoi célébrer l’héritage d’Ocarina of Time à travers un objet collector soigné, qui trouvera facilement sa place dans une collection dédiée à The Legend of Zelda ou aux univers LEGO les plus prestigieux.

Vous pouvez admirer quelques images en page deux de cet article.