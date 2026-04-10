Level-5 Vision 2026 Craftsmanship : une présentation des jeux du studio japonais à suivre ce vendredi

Un studio tourné vers l'avenir...





Ces dernières années, Level-5 a plus souvent fait parler de lui pour les reports de ses jeux qu'autre chose, mais la tendance s'est enfin bien inversée en 2025 avec l'arrivée de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps et Inazuma Eleven: Victory Road, bien qu'il faille passer par l'import pour en obtenir des versions physiques par chez nous. De plus, depuis Megaton Musashi: Wired, un virage multiplateforme a été opéré, permettant à une majorité de joueurs de profiter de ces sorties. Malheureusement, le studio a également pris le virage de l'IA dans le même temps en l'intégrant pleinement dans son processus de production (Stable Diffusion avec un modèle n'utilisant que le contenu déjà produit en interne, aide au codage, etc.), le CEO Akihiro Hino ayant décidé de totalement embrasser cette technologie.

... qui va nous présenter sa vision





Après une vidéo entièrement générée par IA en guise de poisson d'avril pas frais, c'est dans ce contexte qu'a été annoncée la présentation Level-5 Vision 2026 Craftsmanship pour ce vendredi 10 avril 2026 à 14h00, heure française. Oui, le titre parlant de savoir-faire a eu de quoi faire réagir certains joueurs compte tenu de ce que nous avons évoqué plus haut. Quoi qu'il en soit, nous avons tout de même hâte de découvrir ce que nous réserve le studio.

À quoi s'attendre ?





Contrairement au Level-5 Vision 2024: To the World's Children, aucun line-up n'a été précisé en amont, mais il va sans dire que les titres déjà dévoilés ont des chances de donner de leur nouvelle, au risque de décevoir le cas échéant.

À moins d'un nouveau report, Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur devrait sortir cette année sur Switch et Switch 2, de même que DECAPOLICE, quant à lui attendu sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam). Du côté de la licence de football fantastique, le jeu mobile Inazuma Eleven: Cross pourrait redonner de ses nouvelles, mais la communauté aimerait surtout avoir des nouvelles du remake Inazuma Eleven RE, lui aussi prévu pour 2026.

Enfin, compte tenu de l'intitulé de ce rendez-vous, c'est-à-dire « Craftsmanship », tout laisse penser que Holy Horror Mansion sera présent, puisqu'il était décrit comme un Ghost Craft RPG. Et, oui, sa présentation devait avoir lieu au printemps 2025, avant d'être reportée à cette année. Espérons que ce soit enfin la bonne.

Avec tout ça, inutile d'espérer une surprise, car il serait préférable que Level-5 sorte d'abord tout ce qu'il a déjà en chantier !

Les annonces





Vous trouverez ci-dessous nos articles couvrant les nouveautés annoncées.

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