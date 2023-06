Like a Dragon: Infinite Wealth, un jeu inédit dévoilé avec Ichiban Kasuga à poil sur une plage !

Bon, celui-ci, nous ne l'avions clairement pas sur notre bingo. Alors que le Summer Game Fest Live nous a donné des nouvelles de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name et que nous attendons l'an prochain Like a Dragon 8, le Xbox Games Showcase a dévoilé un autre jeu prenant place dans l'univers de la licence. Eh oui, puisque Kazuma Kiryu aura droit à son jeu stand-alone avant de collaborer avec Ichiban Kazuga, pourquoi ce dernier n'y aurait pas droit également ? Voici Like a Dragon: Infinite Wealth !

Bon, pour le moment, les détails sont bien maigres, puisque la bande-annonce cinématique servant à introduire le jeu ne nous montre pas grand-chose, tout comme son protagoniste. Ichiban se réveille en effet sur une plage, entièrement nue, ce qu'il ne réalise évidemment pas de suite, donnant lieu à une séquence forcément cocasse.

Like a Dragon: Infinite Wealth sortira au début de l'année 2024 sur Xbox (donc à priori Xbox Series X|S et Xbox One) ainsi que sur Windows PC. Nous pouvons nous attendre à ce que les PS5 et PS4 y aient droit bien entendu. Le RGG Summit Summer 2023 du 16 juin devrait nous en apprendre bien plus, donc wait & see.