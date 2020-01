Liste des salons incontournables de 2020 (jeu vidéo, cosplay, animation, manga, pop culture, geek...) (MAJ 15/01)

Les salons représentent une occasion idéale pour les joueurs et autres geeks de vivre leur passion : possibilité de découvrir les dernières nouveautés, de trouver quelques goodies, de rencontrer des gens qui partagent la même passion, de prendre part à des tournois et tout un tas d'autres activités, de passer un bon moment avec des amis, de faire découvrir son cosplay, etc.

Les conventions sont de plus en plus nombreuses, et il n'est pas facile de faire le tri. Aussi, nous avons essayé de centraliser une liste la plus exhaustive possible des salons francophones, ayant lieu en France, en Belgique ou en Suisse, afin que vous puissiez rapidement trouver quel évènement a lieu dans votre région.

Il n'est pas impossible que nous soyons passés à côté d'un salon. Si tel était le cas, n'hésitez pas à prévenir notre rédacteur en chef via notre formulaire de contact et il rajoutera l'évènement à la liste aussitôt que possible.

Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes régulièrement présents sur différents salons afin de vous rencontrer et vous proposer nos animations en réalité virtuelle, des tournois et autres découvertes. Nous avons indiqué, par le biais d'une étiquette, les salons sur lesquels nous auront un stand. D'autres pourraient se rajouter, n'hésitez pas à venir vérifier régulièrement.