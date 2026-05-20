LIVE 21h30 - PARLONS XR, Google, Meta, lunettes IA et METAVERS, le grand basculement a commencé ?

L’intelligence artificielle ne se contente plus de répondre à nos questions. Elle commence à organiser nos recherches, comparer des produits, préparer des achats, s’intégrer dans nos lunettes et même représenter des personnes réelles sous forme d’avatar. Ce soir, sur notre chaine You Tube dans PARLONS XR, nous ferons le point sur cette évolution qui pourrait transformer notre rapport au numérique.





Nous parlerons d’abord de la Google I/O 2026, avec Gemini, Google Search et Universal Cart. Google veut passer du moteur de recherche classique à un assistant capable de comprendre une demande, proposer des actions et accompagner l’utilisateur dans ses choix. Une évolution pratique, mais qui pose une question importante pour les sites, les médias et les créateurs de contenus : si l’IA répond directement, les internautes cliqueront-ils encore ?

Le live s’intéressera aussi aux lunettes IA, avec le duel qui se dessine entre Google et Meta. Les Ray-Ban Meta, les futurs modèles avec affichage, Android XR et Gemini montrent que les lunettes connectées pourraient devenir une nouvelle interface du quotidien. Elles promettent des usages simples, mais soulèvent aussi des questions sur la vie privée, les caméras portées en permanence et l’acceptation sociale.

Le sujet du clone IA de Mark Zuckerberg permettra également d’ouvrir le débat sur les doubles numériques, la responsabilité et la frontière entre présence humaine et communication automatisée.

Rendez-vous ce soir dans PARLONS XR pour en discuter ensemble en direct. Venez poser vos questions, partager votre avis et participer au débat autour de ces technologies qui pourraient bientôt s’installer dans nos recherches, nos achats, nos lunettes et nos interactions professionnelles.