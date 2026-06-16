Logitech G dévoile la souris G305 X et le clavier G316 X 98 « à prix accessible »

Logitech G est déjà de retour avec de nouveaux périphériques pour gamers. Le constructeur suisse avait lancé il y a deux mois le clavier G512 X, il revient avec deux nouveaux produits pour sa série G3. Pour accompagner le récent casque sans fil G325, Logitech G dévoile aujourd'hui la souris G305 X Superlight et le clavier G316 X 98, des périphériques gaming « à prix accessible ».

La souris G305X Superlight





La souris G305X Superlight reprend évidemment l'ergonomie de la G305, tout en profitant d'un poids allégé à 59 grammes. La souris gaming embarque un capteur HERO 44K pour « une fidélité de suivi absolue et une réactivité instantanée », avec un taux de rapport jusqu'à 8 kHz grâce au récepteur Pro Lightspeed, vendu séparément. La G305 X Superlight bénéficie d'une connectivité triple mode (sans fil Lightspeed, Bluetooth et filaire en USB-C), d'une autonomie allant jusqu'à 130 h et d'une recharge rapide permettant de jouer 3,5 h avec deux minutes de charge. Logitech G rappelle son engagement écologique et précise que la souris est « fabriquée avec au moins 51 % de plastique recyclé » et dispose de vis apparentes pour faciliter la réparation.

Le clavier G316 X 98





De son côté, le clavier G316 X 98 est un modèle mécanique filaire, inspiré « des claviers personnalisés haut de gamme ». Il dispose d'un taux de rapport de 8 kHz (temps de réponse de 0,125 ms), de touches en PBT durables, de switches interchangeables « à chaud » et d'un rétroéclairage RGB personnalisable avec le logiciel G Hub. Le G316 X 98 propose également « une frappe douce » grâce à sa « conception innovante à joints d'étanchéité multicouches se clipse sans vis, absorbant les vibrations ». Enfin, le clavier dispose d'un écran LED matriciel et d'une molette, permettant de régler la luminosité, le volume ou encore les profils. Le tout est couplé à une barre lumineuse RGB interactive.

Arnaud Perret-Gentil, responsable des produits PC Gaming et Créateurs chez Logitech G, déclare :

En intégrant nos technologies phares, comme le capteur HERO 44K, à des designs épurés et durables, nous offrons aux joueurs de tous les jours la possibilité de moderniser leur configuration à un tarif très abordable. La série G3 incarne notre volonté de proposer le jeu pour tous.

Prix et disponibilité





La souris G305 X Superlight sera disponible le 30 juin 2026, au prix de 79,99 €, en noir ou en blanc. Le clavier G316 X 98 sera lui aussi lancé le 30 juin prochain, contre 119,99 €, toujours en noir ou en blanc. Logitech G rappelle que son casque sans G325 est déjà disponible à 79,99 €, vous pouvez le retrouver à la Fnac.

Enfin, sachez que la G305 X Superlight et le G316 X 98 sont arrivés à la rédaction tout récemment, nous vous proposerons des tests complets de la souris et du clavier de Logitech G dans les prochains jours.