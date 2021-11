Lone Echo II : jouer sans les contrôleurs c'est possible... mais pas conseillé

Cette découverte ne cassera pas trois pattes à un canard, mais a le mérite d'exister. Saviez-vous qu'il est possible d'utiliser le hand tracking dans Lone Echo II (dont notre test complet est à retrouver en fin d'article) ? En effet, il est possible de se passer des Oculus Touch et d'utiliser nos mains virtuelles à la place, grâce au suivi des caméras des Oculus Quest.

Cette manipulation ne semble fonctionner qu'avec Virtual Desktop (si vous souhaitez le paramétrer aux petits oignons c'est par ici que ça se passe). Une fois dans l'environnement virtuel de VD, rendez-vous dans l'onglet « Games » et lancez Lone Echo II. Pour ce faire, vous aurez au préalable besoin de vos contrôleurs Oculus Touch. Sélectionnez une partie et, une fois en jeu, vous aurez la possibilité de les mettre de côté.

Vous aurez le loisir de bouger vos mains, de les tenir ouvertes ou bien fermées, et de vous déplacer en apesanteur. Notez néanmoins que si l'exploit est possible, ne vous attendez pas à faire l'histoire ainsi. Les bras et les mains virtuelles suivent correctement les mouvements de nos membres bien réels. Cependant, nous nous retrouvons assez fréquemment sans bien comprendre pourquoi, dans le menu du jeu. De même, les interactions ne vont pas plus loin que la saisie ou le déclenchement du chalumeau par exemple. Le jeu ne sait pas faire la distinction entre la gâchette de l'index et celle dédiée à la saisie. Notez que la manipulation fonctionne aussi avec Echo VR.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : TEST Lone Echo II : une épopée scénaristique dans l'espace-temps menée avec brio !