Lords of the Fallen : gros monstres et sale ambiance pour le jeu qui veut faire mieux que les Dark Souls

Lords of the Fallen, version 2014, n'aura pas marqué les esprits. L'Action-RPG édité par CI Games et développé par Deck13 (The Surge, Atlas Fallen) s'inspirait fortement des Dark Souls sans réussir à briller autant que les titres de FromSoftware, malgré des qualités indéniables. Finalement, l'éditeur a décidé de confier le développement d'une suite/reboot à Hexworks, une équipe interne.

Ce titre s'appelle encore une fois Lords of the Fallen, et il était présent à l'Opening Night Live de la gamescom 2023 avec une nouvelle bande-annonce centrée sur son scénario. Le jeu de rôle et d'action sent toujours aussi bon le Souls-like, avec une direction artistique sombre et torturée, sans oublier un gameplay exigeant, mais le titre aura la particularité de nous faire voyager entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts, de quoi laisser aux joueurs une dernière chance avant le Game Over.

La date de sortie de Lords of the Fallen est fixée au 13 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 69,99 € sur Amazon.