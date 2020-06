Madden NFL 21 : l'upgrade next-gen aussi gratuit chez PlayStation, mais la PS5 Digital Edition pose problème

Madden NFL 21 avait fait une courte apparition lors de l'Inside Xbox de mai dernier, afin qu'Electronic Arts puisse annoncer qu'il sera possible d'acheter le jeu sur Xbox One et de l'échanger contre une version next-gen dans les mois qui suivent. L'éditeur est depuis revenu sur ses propos en permettant d'upgrader sa version jusqu'au lancement de Madden NFL 22 un an plus tard.

Malgré tout cela, Madden NFL 21 n'avait pas encore été pleinement présenté, sa révélation ayant été repoussée en raison du mouvement Black Lives Matter. C'est désormais chose faite avec une bande-annonce dévoilant des fonctionnalités améliorées au niveau du contrôle de la balle, des tacles, des passes et même des célébrations. Côté contenu, attendez-vous à une nouvelle expérience scénarisée avec Face of the Franchise : Rise to Fame et des X-Factor 2.0 qui vont donner davantage de compétences spéciales aux jeunes stars de la discipline.

La vidéo se concentre pour le moment sur le gameplay des versions PS4, Xbox One et PC, dont la date de sortie est calée au 28 août 2020. D'ailleurs, Madden NFL 21 sera le premier de la série à voir le jour sur Steam, afin de prolonger le partenariat entre Valve et EA. Trois éditions sont disponibles en précommande, à savoir une standard, une Deluxe et une MVP, avec différents bonus pour bien démarrer ses parties en ligne. Mais dans tous les cas, c'est le phénomène Lamar Jackson qui sera présent sur les jaquettes, physiques comme numériques.



Cette sortie ne fera donc que marquer le début des festivités pour Madden NFL 21, qui était déjà confirmé sur Xbox Series X, mais a aussi été annoncé sur PS5 à une date inconnue, et même sur Stadia pour cet hiver. Bonne nouvelle, le Dual Entitlement sera valable sur les deux consoles next-gen : vous pourrez aussi upgrader votre édition PS4 pour une édition PS5 avant l'arrivée de Madden NFL 22, en conservant votre copie physique ou via la version numérique. Les détails seront donnés plus tard, mais un petit souci se dessine avec la PS5 Digital Edition.

Electronic Arts précise qu'il ne peut pas garantir qu'il pourra laisser les acheteurs d'une copie physique sur PS4 upgrader leur jeu en version numérique PS5 s'ils possèdent une console sans lecteur de disque. Il travaille encore sur ce sujet, mais si vous voulez absolument acheter une PS5 Digital Edition et bénéficier du Dual Entitlement, pensez à acheter votre Madden NFL 21 sur le PlayStation Store.