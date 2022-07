MAJ Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Elrond et Galadriel au cœur d'une nouvelle bande-annonce

Les fans de fantasy attendent avec impatience la rentrée pour découvrir les premiers épisodes du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, une série ambitieuse produite par Amazon Prime Video et évidemment basée sur l'univers créé par J.R.R. Tolkien. Nous avions déjà eu droit à un teaser et une bande-annonce arrive prochainement.

Amazon Prime Video nous donne en effet rendez-vous le 14 juillet prochain pour découvrir la bande-annonce du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, mais en attendant, un nouveau teaser est partagé et est à admirer ci-dessus. Nous retrouvons la plupart des personnages principaux les yeux rivés vers le ciel, alors qu'une inquiétante boule de feu se dirige vers le sol. Le début de grands bouleversements qui seront au cœur de la série, comme l'explique le diffuseur :

La série Prime Video porte à l'écran pour la toute première fois les légendes héroïques du mythique Second Âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Cette série épique prend lieu des milliers d'années avant les évènements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R Tolkien, et mènera les spectateurs à une époque où de grands pouvoirs furent forgés, où des royaumes s'élevèrent dans la gloire et tombèrent en ruines, où d'improbables héros furent éprouvés, où l'espoir ne tenait qu'au plus maigre des fils et où la plus grande des menaces qui ne soit jamais sortie de l'esprit de Tolkien aspirait à plonger le monde entier dans les ténèbres.

Démarrant dans des temps de paix relative, la série suit une galerie de personnages, familiers et nouveaux, affrontant la résurgence longtemps crainte du Mal sur la Terre du Milieu. Des plus sinistres profondeurs des Montagnes de Brume, aux forêts majestueuses de l'elfique Lindon, jusqu'au royaume insulaire de Númenor et aux plus lointains confins de la carte, ces royaumes et personnages forgeront un héritage appelé à perdurer longtemps après eux.