Mario Kart Tour : la ligne d'arrivée est proche, les serveurs vont fermer

Un Mario Kart qui disparaîtra en laissant quelques traces





C'est en septembre 2019 que Nintendo et DeNA lançaient Mario Kart Tour, le tout premier jeu de la licence décliné sur les appareils sous Android et iOS, avec un succès immédiat auprès des joueurs. Loin de n'être qu'un simple spin-off, certains de ses circuits ont même été ajoutés à Mario Kart 8 Deluxe dans le cadre du Pass circuits additionnels. Mais hélas, comme bien d'autres titres mobiles, tout à une fin et nous avions appris en septembre 2023 qu'il n'y aurait plus de contenu inédit ajouté, nous faisant alors craindre que le bout du tunnel était en vue.

Bon, il était finalement assez loin, puisque nous apprenons cette semaine que la fermeture des serveurs de Mario Kart Tour est prévue pour le 30 septembre 2026, soit tout de même trois ans après. En revanche, contrairement à Animal Crossing: Pocket Camp qui a bénéficié d'une version payante préservant le jeu, ce ne sera pas le cas ici, de quoi alerter une fois de plus quant à la préservation du patrimoine vidéoludique.

Tous les détails sur l'arrêt des services





C'est sur le site officiel du jeu que tous les détails nous sont donnés :

Notification de fin du service pour Mario Kart Tour Le service pour Mario Kart Tour sur appareil connecté prendra fin le 30 septembre à 8h00 HAEC. Nous remercions sincèrement les nombreux joueurs qui ont apprécié et soutenu le jeu depuis son lancement. Merci d'avoir joué à Mario Kart Tour. Une version hors ligne de Mario Kart Tour est-elle prévue ? Nous ne prévoyons pas de sortir une version hors ligne de Mario Kart Tour. À propos de l'arrêt de la vente de rubis Dans le cadre de la fin du service, nous avons dès aujourd'hui, le 7 juillet 2026 à 8h00 HAEC, arrêté la vente de rubis.

Note : les rubis peuvent être utilisés dans la sélection en lumière, la boutique de tenues Mii et la Ruée vers l'or jusqu'à la fin du service. À propos du Pass Or après le 8 juillet 2026 Nous avons mis fin à tous les renouvellements automatiques du Pass Or Mario Kart Tour et empêché tout nouvel abonnement au cours de l'opération de maintenance qui a eu lieu le mercredi 8 juillet 2026 à 8h00, en conjonction avec la fin du service lié au jeu prévue pour le mercredi 30 septembre 2026 à 8h00. Consultez les informations ci-dessous pour savoir comment seront traités les Pass Or d'ici la fin du service. 1. Joueurs possédant un Pass Or dont la validité se poursuit au-delà du mercredi 8 juillet 2026 à 8h00 : Vous pouvez continuer à profiter gratuitement des avantages liés au Pass Or, à l'exception des récompenses de renouvellement, jusqu'au mercredi 30 septembre 2026 à 7:59.

Note : cela inclut les joueurs bénéficiant de la période d'essai gratuit. 2. Joueurs ne possédant pas de Pass Or valide au début de l'opération de maintenance du mercredi 8 juillet 2026 à 8h00 : En commençant par le début de la saison des vacances le mercredi 5 août 2026 à 8h00 et jusqu'au mercredi 30 septembre 2026 à 7h59, vous pouvez profiter gratuitement des avantages liés au Pass Or, à l'exception des récompenses de renouvellement.

Le dernier jeu de la licence, Mario Kart World, est lui disponible chez Cdiscount et sur Amazon à 65,99 €.