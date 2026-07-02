Mario Kart World : de nouveaux rallyes et une fonctionnalité esthétique avec la mise à jour 1.7.0

MK World se renouvèle avec sa version 1.7





Cela fait déjà plus d'un an que Mario Kart World est sorti en tant que titre de lancement de la Switch 2, un épisode qui a divisé la communauté sur bien des aspects. S'il n'y a toujours pas de mode 200cc, les développeurs ont au fil des mois proposé divers ajustements et nouveautés. C'est encore le cas cette semaine avec la mise à jour 1.7.0, qui propose notamment le Rallye Foreuse et le Rallye Boomerang pour le mode Survie, soit deux parcours supplémentaires reliant les différents circuits du monde ouvert. Pour l'occasion, une bande-annonce a carrément été créée et confirme que six autres rallyes sont à venir ! De plus, il y a désormais la possibilité d'appliquer nos autocollants lors de l'utilisation du mode Photo.

Encore de nombreux correctifs au programme





Vous trouverez ci-dessous le changelog de cette version, communiqué sur le site de Nintendo, qui met également en avant les nombreux ajustements effectués et soucis réglés.

Ver. 1.7.0 (datée du 01/07/2026) Généralités Le Rallye Foreuse et le Rallye Boomerang ont été ajoutés au mode Survie.

Vous pouvez les sélectionner si vous avez disputé l'un des rallyes en mode Survie.

Lorsque vous utilisez le mode Photo via le menu de pause, vous pouvez désormais ajouter des autocollants.

Vous pouvez également ajouter des autocollants à l'aide des commandes tactiles ou du mode souris.

Les performances d'accélération des personnages et des véhicules dont l'accélération était faible ont été améliorées.

La vitesse de vol plané des personnages dont la vitesse était élevée, ainsi que celle de certains autres personnages et véhicules, a été améliorée.

Il est désormais possible de sauter immédiatement après avoir été touché par la magie de Kamek ou par un Bill Balle.

Les conditions permettant d'effectuer un saut synchro en secouant la manette tout en roulant sur l'eau ont été modifiées.

Le comportement du personnage après un atterrissage sur un adversaire a été modifié, et la durée du turbo après l'atterrissage a été augmentée.

Il est désormais possible d'éviter une accélération grâce à l'aspiration en freinant avant qu'elle ne se déclenche.

Le taux d'obtention des objets via les boîtes à objets a été modifié dans les courses et dans le mode Survie.

Il est désormais possible de voir le super klaxon que détient un adversaire.

Une rampe a été ajoutée dans la course qui relie le Bateau volant au Château de Bowser.

La prise en charge de la langue thaï a été ajoutée.

Pour changer la langue, rendez-vous dans Paramètres de la console > Console > Langue. Correction de problèmes Correction d'un problème qui entraînait un affichage erroné du temps après avoir franchi la ligne d'arrivée en Contre-la-montre.

Il est possible que les fantômes de Contre-la-montre ayant rencontré ce problème soient supprimés sans que le jeu vous en informe.

Correction d'un problème à cause duquel la vitesse de vol plané du joueur diminuait lorsqu'il commençait à planer immédiatement après avoir été renversé.

Correction d'un problème à cause duquel le joueur se faisait renverser lorsqu'il heurtait un Goomba ou un Paracoccinelly qu'il avait éjecté.

Correction d'un problème à cause duquel il était impossible de monter sur un hélicoptère en Jeu en ligne et en Mode sans fil local.

Correction d'un problème à cause duquel le joueur qui lançait un Bob-omb derrière lui en conduisant une Moto standard ou un Chopper W ne pouvait pas le lancer aussi loin qu'en conduisant d'autres véhicules.

Correction d'un certain nombre de problèmes liés à Bill Balle.

Correction d'un problème à cause duquel la carapace à épines se brisait en heurtant un bloc d'or ou un car régie.

Correction d'un problème à cause duquel il était possible de passer à travers les murs dans le Château de Bowser.

Correction d'un problème à cause duquel il était possible de rester coincé contre un panneau électronique dans le Gouffre Pissenlit.

Correction d'un problème à cause duquel il était possible de tomber de la piste en utilisant une plume acrobate après avoir effectué un saut synchro dans le Gouffre Pissenlit.

Correction d'un problème à cause duquel il était possible de tomber de la piste après avoir sauté sur un parasol dans la course menant à la Cité Fleur-de-sel.

Correction d'un problème à cause duquel il était possible de tomber de la piste en empruntant le raccourci dans la course qui relie la Plage Koopa et la Jungle Dino Dino.

Correction d'un problème à cause duquel le joueur se voyait retirer deux pièces à la fois dans la course partant vers l'est depuis le Stade Peach.

Correction d'un problème à cause duquel il était possible de tomber du rail en effectuant un saut synchro tout en glissant dessus dans la course qui relie les Chutes Cheep Cheep et le Gouffre Pissenlit.

Correction d'un problème à cause duquel il était impossible de se déplacer après avoir heurté le poteau d'une boutique au Souk Maskass.

Correction d'un problème à cause duquel Skelerex passait à travers le sol près de la Fournaise osseuse.

Correction d'un problème à cause duquel il était possible de tomber de la piste en roulant près du bord dans la course qui relie le Galion de Wario aux Alpes DK ou aux Chutes Cheep Cheep.

Correction d'un problème à cause duquel le joueur était parfois ramené très loin en avant lorsqu'il tombait de la piste dans certains circuits.

Correction d'un certain nombre d'autres problèmes, visant à améliorer l'expérience de jeu.

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