Mario Kart World : une mise à jour 1.5.0 disponible, une grosse nouveauté sympathique ajoutée !

La version 1.5.0 débarque avec de vraies nouveautés





Nintendo a déployé la mise à jour 1.5.0 de Mario Kart World. Cette nouvelle version introduit une fonctionnalité très attendue, les courses en équipe dans le mode Survie, accessibles aussi bien en jeu en ligne qu’en mode sans-fil local lorsqu’un groupe est formé. Une façon idéale de transformer chaque course en bataille collective, où la stratégie compte désormais autant que la vitesse de pointe.





Une ouverture internationale et une stabilité renforcée





Autre ajout notable, la prise en charge de la langue polonaise. Le jeu continue ainsi d’élargir son public, avec une option de changement de langue directement depuis les paramètres de la console. En outre, plusieurs correctifs viennent sécuriser l’expérience. Un bug provoquant parfois la fermeture du jeu lorsque Kamek entrait en scène sur Montagne Choco a été corrigé, tout comme un souci d’affichage de classement lors des sessions en ligne en groupe. Nintendo en a profité pour régler divers problèmes mineurs afin d’améliorer la fluidité générale.

Dernières mises à jour: Ver. 1.5.0 (lancée le 21 janvier 2026) Généralités Des courses en équipe ont été ajoutées à Survie en jouant dans un groupe pendant « Jeu en ligne » et « Mode sans-fil local ».

Le jeu est désormais compatible avec la langue polonaise.

Remarque : vous pouvez changer votre langue sélectionnée en utilisant « Langue » dans le menu « Console » des « Paramètres de la console ». Problèmes corrigés Correction d'un problème où le jeu se terminait parfois si un joueur jouait le rôle de Kamek dans Montagne Choco.

Correction d'un problème où la classification affichée était parfois incorrecte en rejoignant « Tout le monde » dans le jeu en ligne en étant dans un groupe.

D’autres problèmes ont été corrigés afin d’améliorer l’expérience de jeu.

Une mise à jour discrète mais bienvenue





Sans révolutionner la formule, cette version 1.5.0 renforce clairement le confort de jeu et ajoute une dimension coopérative bienvenue au mode Survie. Entre nouvelles possibilités en équipe, stabilité améliorée et ouverture à de nouveaux joueurs, Mario Kart World continue de peaufiner sa trajectoire. Nous suivrons de près les prochaines évolutions, car à ce rythme-là, la ligne d’arrivée est encore loin d’être atteinte.

