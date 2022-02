Mario Strikers: Battle League, un nouveau jeu de football déjanté annoncé et daté sur Switch !

Mario et les jeux de sports, c'est toute une histoire, qui se poursuit sur Nintendo Switch. Nous n'avions pas encore eu au jeu de football sur cette génération, et il va bel et bien arriver cette année avec Mario Strikers: Battle League, présenté lors du Nintendo Direct de ce mercredi soir, suite des épisodes GameCube et Wii.

Enfin, nous jouerons plutôt à Strike, une variante du foot tournée vers l'attaque, en 5v5. Dribbles, tacles, Hyper Frappes et objets spéciaux pourront être utilisés pour prendre le dessus de nos adversaires, dans une expérience résolument arcade. Pour les plus stratèges, des pièces d'équipement changeant les statistiques de nos personnages pourront même être utilisées.

L'aventure pourra se poursuivre avec des parties en local ou en ligne jusqu'à 8, la possibilité de former des clubs de jusqu'à 20 joueurs et plus encore. La date de sortie est d'ores et déjà calée au 10 juin 2022, exclusivement sur Switch.